Thiès - Rencontre avec les mères/tutrices de pupilles et les pupilles : "Nous avons déposé un plaidoyer pour pouvoir voir comment revoir l'âge et l'emmener à 21 ans"(Fatima Mbengue

L’Office national des Pupilles de la nation a initié aujourd'hui à Thiès une rencontre avec les mères/tutrices de pupilles et les pupilles porteurs de projets d'auto-emploi sur les opportunités économiques.

Ainsi, les acteurs se sont penchés sur les mécanismes d'appui aux femmes tels les financements, formation, accompagnement technique etc... " Aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite aux veuves et aux pupilles majeures qui se trouvent dans la région de Thiès. Le but de cette rencontre c'est de pouvoir échanger avec ces veuves, ces pupilles majeures par rapport à leurs projets d'auto-emploi. Je rappelle que lors de notre prise de fonction, nous avions fait une tournée et lors de ces tournées nous avions remarqué qu'au delà de l'appui de l'État du Sénégal, les familles n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Vous savez que la plupart de ces femmes ne travaillent pas, elles vivent de revenus par rapport à leurs ventes soit de l'élevage, de la transformation, mais souvent ce que vous avions rencontré, c'est qu'il y avait un manque de formation mais aussi de formalisation", a informé la directrice Fatima Mbengue.

À l'en croire, l'idée est ainsi de faciliter leur formalisation mais aussi leur permettre de se former[...]. "Nous avons déposé un plaidoyer pour pouvoir aujourd'hui voir comment revoir l'âge et l'emmener à 21 ans, revoir les statuts et le décret pour pouvoir un peu élargir la prise en charge", a-t-elle fait noter.

Ainsi, les objectifs poursuivis sont entre autres d'identifier les contraintes, rapprocher les acteurs des dispositifs d’appui disponibles, renforcer les réseaux de collaboration, et promouvoir leur implication dans des filières économiques porteuses...