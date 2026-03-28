Les Groupes Sablux, SUNU et Excellis Invest (Ex. Coris Invest) scellent une alliance panafricaine inédite pour le développement immobilier et la transformation urbaine en Afrique

Trois géants, un continent, une ambition : révolutionner l'immobilier africain.



L’accord historique scellé à Cotonou crée une alliance économique solide et constitue un modèle d’intégration régionale inédit entre des Groupes nés au Sénégal, en Côte d’Ivoire, et au Burkina Faso, qui emploient des africains de toutes origines et sont implantés partout en Afrique de l’ouest et en Afrique centrale. Le Groupe Sablux, le Groupe SUNU, et Excellis Invest Group (ex Coris Invest Group) réunissent trois leviers essentiels au développement immobilier et à la rénovation urbaine : l’expertise immobilière, la puissance assurantielle et financière, et la capacité de structuration financière de projets à grande échelle.



L’objectif de ce partenariat est d’utiliser pleinement ces leviers afin de créer un écosystème intégré, à même de contribuer à répondre de manière effective au déficit de plus de 50 millions de logements en Afrique subsaharienne.



Une signature au sommet La cérémonie s'est tenue en présence de personnalités et partenaires de premier plan, dont M. José Tonato, ministre béninois du Cadre de vie et des Transports, M. Idrissa Nassa, Président d'Excellis Invest Group, M. Mohamed Lamine Bah, Directeur Général du Groupe SUNU, M. A. Lamine Ndiaye, Président du Conseil d'Administration de Sablux Holding, M. Souleymane Diallo, Directeur Général de Sablux Holding, ainsi que M. Célestin Koalla Directeur Général de la Construction de l’Etat de Côte d’Ivoire dont la présence a magnifié la dimension régionale de cepartenariat qui participe de l’intégration des peuples et des Etats d’Afrique. D'éminentes autorités de la ville de Cotonou et le Patronat béninois ont également assisté à l'événement.



Sablux Bénin renforce la 1ere plateforme immobilière d’Afrique de l’Ouest



Fondé en 2009, le Groupe Sablux compte 99 programmes commercialisés, 57 projets livrés, plus de 6 500 unités de logements créées et plus de 6 700 emplois directs et indirects générés, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ce qui en fait la 1re plateforme immobilière d'Afrique de l'Ouest.



La signature de ce partenariat tripartite pour le développement immobilier et la rénovation urbaine en Afrique constitue un accélérateur puissant de la croissance africaine de ces Groupes. La filiale Sablux Bénin, fille aînée de ce partenariat prometteur, a été installée officiellement en marge de la signature et a procédé au lancement de son premier projet, permettant au Groupe Sablux de franchir le cap symbolique de 100 programmes immobiliers lancés en Afrique de l'Ouest. Ce premier projet de la filiale béninoise, baptisé SIKA, est un complexe immobilier mixte de haut standing, alliant espaces professionnels et résidentiels. Un choix d'implantation qui reflète une lecture stratégique du marché béninois, réputé pour la qualité de son environnement des affaires et la clarté de sa vision de développement.



Sablux, SUNU et Excellis Invest (Ex. Coris Invest) : ensemble, pour bâtir notre fierté africaine !