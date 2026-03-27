Cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la Jeunesse : le président de la République attendu à Thiès ce lundi 30 mars

La région de Thiès a l'honneur d'accueillir cette année la Semaine nationale de la Jeunesse. À cet effet, le chef de l’État Bassirou Diomaye D. Faye est attendu ce lundi 30 mars à Thiès, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet événement.

Ladite semaine sera ainsi marquée par une palette d'activités dont une cérémonie d'ouverture le 30 mars au stade Lat Dior de Thiès, des activités culturelles, sportives etc...