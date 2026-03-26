Fête de l’Indépendance à Thiès : Le plaidoyer de Ma Sané en faveur des artistes Thiessois

Lors de la conférence de presse organisée par la ville de Thiès, en présence de l'artiste Wally Ballago Seck, l'artiste chanteuse Ma Sané, a saisi cette occasion pour porter un plaidoyer en faveur de l'ensemble des artistes Thiessois.

S'adressant au maire Babacar Diop, Ma Sané a argué que ces derniers méritent d'être accompagnés par la municipalité de la Ville de Thiès, notamment dans le cadre de la célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès.