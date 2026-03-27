4 Avril 2026 : Le préfet Ahmadou Coumba Ndiaye mobilise Guédiawaye pour une fête nationale réussie


À quelques jours du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le préfet de Guédiawaye, Ahmadou Coumba Ndiaye, est au cœur de l’organisation des célébrations dans la banlieue dakaroise. Cette année, le défilé régional se tiendra exceptionnellement à Guédiawaye, une décision qui vise à rapprocher cet événement important des populations. Pour le préfet, le 4 avril est avant tout un moment d’unité, de fierté nationale et de rassemblement.

 

Lors d’une rencontre avec la presse, Ahmadou Coumba Ndiaye a expliqué que tout est mis en œuvre pour réussir cet événement. Les festivités vont commencer dès la veille avec la retraite aux flambeaux, qui va traverser plusieurs quartiers avant de se terminer à la préfecture. Le jour du 4 avril, les activités se dérouleront sur l’axe du BRT avec un grand défilé militaire, civil et des animations culturelles.

 

Le préfet a aussi insisté sur la forte mobilisation des habitants de Guédiawaye. Selon lui, les populations sont prêtes à relever le défi et à montrer une belle image de leur département. Il a salué cet engagement et encouragé la participation des jeunes, des écoles et des associations pour faire de cette journée une réussite collective.

 

Enfin, Ahmadou Coumba Ndiaye a appelé les citoyens à sortir nombreux, dans le calme et la discipline. Il leur demande également de décorer leurs maisons aux couleurs nationales et de veiller à la propreté des quartiers. Pour lui, cette célébration doit être à la fois une fête, mais aussi un moment de souvenir et de respect pour ceux qui ont contribué à l’indépendance du pays.

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Vendredi 27 Mars 2026
Karim Ndiaye



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