Sénégal vs Pérou : les Lions confirment leur supériorité et mènent 2 -0 à la 54e minute

À la 54e minute, le Sénégal a doublé la mise face au Pérou après une nouvelle erreur défensive adverse, parfaitement exploitée par Ismaïla Sarr qui a fait preuve de sang froid pour conclure et porter le score à 2 - 0. Ce deuxième but vient confirmer la nette domination des Lions de la Teranga, plus agressifs dans les duels, plus précis dans les transmissions et constamment dangereux dans les trente derniers mètres. Malgré quelques tentatives de réaction péruviennes, le Sénégal garde le contrôle du match et impose son rythme, laissant peu d’espaces à une équipe sud américaine dépassée par l’intensité et l’organisation sénégalaise.