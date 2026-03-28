Centenaire de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum : El Malick Ndiaye magnifie l’héritage d’un penseur engagé

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a présidé ce samedi 28 mars la cérémonie d’ouverture du centenaire de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, figure emblématique de la spiritualité et de la pensée contemporaine au Sénégal.



Dans son allocution, le chef de l’institution parlementaire a salué la dimension profondément spirituelle du guide religieux, qu’il a présentée comme une source intarissable d’inspiration pour les générations actuelles et futures.



Il a souligné que l’œuvre de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, marquée par une élévation spirituelle remarquable, continue d’éclairer les consciences et d’orienter la société vers des valeurs de paix, de justice et de droiture.



Le président de l’Assemblée nationale a également insisté sur la richesse intellectuelle du marabout, évoquant la profondeur d’une pensée à la fois libre et audacieuse. Selon lui, cette intelligence lui a permis de transcender les clivages et de porter une vision ouverte et fédératrice.



Qualifié d’« orateur d’exception » et de « penseur libre », Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a su défendre une parole engagée et lucide sur les grands enjeux de son époque, a rappelé El Malick Ndiaye.



Son engagement, à la fois spirituel et citoyen, s’inscrivait dans une démarche fondée sur le courage, la dignité et un attachement constant à la vérité et à la justice.



À travers ses prises de position, il incarnait une voie singulière où la foi nourrit l’engagement social et éclaire la responsabilité collective. Pour le président de l’Assemblée nationale, cet héritage demeure d’une grande actualité dans un monde en quête de repères.



Il a enfin estimé que l’œuvre de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum constitue un appel à bâtir une nation plus juste, plus solidaire et profondément ancrée dans ses valeurs, invitant ainsi à faire vivre cet héritage au quotidien.

