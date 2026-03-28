Fête de l’Indépendance : 22 unités militaires et paramilitaires pour un effectif total de 3.358 éléments vont défiler à Thiès

Lors du face-à-face avec la presse locale de Thiès, le commandant de la zone militaire n°7, le Colonel El Hadj Oumar Faye, a annoncé que 10 écoles militaires et paramilitaires pour un effectif total de 1.174, vont défiler sur l'avenue Caen.

Aussi, 22 unités militaires et paramilitaires pour un effectif total de 3.358 défilants, sont attendues dans la ville de Thiès.

Au finish, 11 aéronefs, 265 véhicules et engins blindés, 106 motards, 4 embarcations etc, seront mobilisés le jour du défilé...