Indépendance Day à Thiès: Un tera-concert au menu pour boucler la boucle...

En prélude à la célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès, plusieurs artistes compositeurs dont Wally Ballago Seck, Ma Sané etc, ont foulé le sol de la ville de Thiès.
Ainsi, il a été question pour la ville de Thiès d'enrôler ces différents artistes dont Wally Ballago Seck pour un méga concert le lendemain du défilé, c'est-à-dire la nuit du 5 avril 2026.
Dans son speech, Wally Ballago Seck a promis un tera-concert aux Thiessois venus nombreux prendre part à la conférence de presse conjointe entre le maire et ce dernier.
Le maire Babacar Diop est revenu aussi sur une panoplie d'activités culturelles avant, pendant et après le défilé...
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