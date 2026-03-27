Des transactions suspectes sur le pétrole avant une annonce de Trump provoquent l'indignation

Une vague de vente sur le marché du pétrole quelques minutes avant une annonce de Donald Trump lundi a déclenché un mouvement de suspicion parmi traders et politiques, beaucoup y voyant la marque d'un délit d'initiés.



En l'espace de deux minutes, plusieurs milliers de produits financiers basés sur le cours du pétrole ont changé de main lundi vers 10H50 GMT, un volume inhabituel par rapport à la quelque centaines généralement vendus sur ce laps de temps.



Dans le même temps, les mêmes intervenants pariaient massivement sur une hausse de la Bourse de New York.



A peine un quart d'heure plus tard, Donald Trump faisait état, dans un message posté sur son réseau Truth Social, de discussions "productives" avec l'Iran.



Il s'agissait d'un changement de ton radical pour le président américain, qui avait donné samedi 48 heures à la République islamique pour rouvrir le détroit d'Ormuz, sous peine de frappes sur ses infrastructures énergétiques.



La valeur théorique de ces produits atteignait plusieurs centaines de millions de dollars.



Selon les calculs d'un opérateur de marché pour l'AFP, ces opérations pourraient avoir généré plusieurs dizaines de millions de dollars de profits grâce à la brutale chute des cours de l'or noir et au bond de Wall Street qui ont suivi la communication de Donald Trump.



"Voir de grosses transactions comme celles-ci avant une annonce, c'est un peu suspect", estime Michael Lynch, analyste pétrole pour Strategic Energy & Economic Research. "C'est inhabituel. On ne voit pas ça, à ce niveau, sur le marché du pétrole."



"Qui était-ce? Trump? Un membre de sa famille? Quelqu'un à la Maison Blanche? C'est de la corruption (...) hallucinante", a réagi le sénateur démocrate Chris Murphy sur X.



Aucun élément ne permet à ce stade de dire que Donald Trump est lié, d'une manière ou d'une autre, à ces opérations de marché.



"Toute insinuation, sans preuve, selon laquelle un membre du gouvernement s'est livré à ces actes est sans fondement et irresponsable", a commenté un porte-parole de la Maison Blanche à plusieurs médias.



- "Pas de secret" -



L'événement a d'autant plus jeté le trouble qu'il fait suite à deux autres épisodes similaires intervenus ces derniers mois.



Début janvier, un internaute a gagné plus de 400.000 dollars après avoir misé, via la plateforme de prédictions Polymarket, sur le renversement du président vénézuélien Nicolas Maduro quelques heures avant sa capture.



Il y a quelques semaines, six comptes ouverts sur Polymarket ont empoché 1,2 million de dollars après avoir misé sur une attaque américaine sur l'Iran le 28 février, jour du début de l'offensive.



Selon une analyse du site spécialisé Bubblemaps, les sommes avaient été placées quelques heures seulement avant le début des bombardements.



"C'est le genre de choses qui pousse les gens à se demander si leur gouvernement agit dans leur intérêt ou s'il essaye d'enrichir certaines personnes", selon Jordan Libowitz, vice-président de l'observatoire éthique Crew.



Cette série de coups financiers s'inscrit dans un contexte plus large, qui a vu élus démocrates et ONG accuser Donald Trump de conflits d'intérêt depuis le début de son second mandat.



Sa famille a notamment réalisé des centaines de millions de dollars de profits dans les cryptomonnaies, marché qu'il s'est attaché à déréguler.



Contacté, le CME, principal marché de produits financiers dérivés dans le monde, s'est refusé à tout commentaire.



Quant à la CFTC, le régulateur de ces instruments financiers, elle n'a pas donné suite aux multiples sollicitations de l'AFP.



"Quand vous faites une transaction, il y a des détails à donner" aux plateformes d'échanges, "donc il n'y a pas de secret", fait valoir Mark Neuman, responsable des investissements chez Hero Asset Management.



L'autre grand régulateur des marchés, la SEC, s'est refusé à tout commentaire.



"Quelqu'un doit être montré en place publique pour délit d'initiés", a plaidé le républicain Jimmy Munson, candidat au Sénat local du Minnesota.



"S'il y avait un régulateur plus strict dans ce pays, on trouverait" l'identité des opérateurs, avance Mark Neuman. "Mais il semble que ce gouvernement soit favorable à moins de régulation. (...) C'est vraiment triste, parce que l'intégrité des marchés est taillée en pièces."