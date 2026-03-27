04 AVRIL À MBACKÉ – Le préfet modifie le protocole en raison du Magal de Mbacké Khéwar mais la famille religieuse répugne le défilé aux alentours de la mosquée



À l’approche de la célébration de la fête de l’Indépendance, le préfet du département de Mbacké, Khadim Hann, a présidé une réunion d’harmonisation cruciale pour ajuster l’organisation de la cérémonie de défilé civil et militaire . L’objectif était d’éviter tout chevauchement préjudiciable avec le Magal de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké, prévu le même jour.



À l’issue de ces concertations, l’autorité administrative a annoncé une série de mesures destinées à concilier les deux événements. « Nous tenons compte de la dimension exceptionnelle de ce Magal. J’ai donc décidé de surseoir au cocktail dînatoire initialement prévu pour le remplacer par un déjeuner, afin que les festivités n’aient aucune incidence négative sur le déroulement du Magal », a confié le préfet Khadim Hann, affirmant sa volonté de respecter la sacralité de l’événement religieux.



Toutefois, ces ajustements n’ont pas entièrement apaisé les inquiétudes au sein de la famille religieuse de Mame Mor Diarra. Si la modification du protocole a été perçue comme un geste salutaire , les responsables religieux chargés de l’organisation estiment que la mesure ne va pas assez loin.



Pour Serigne Mourtalla Bousso, figure influente de la famille, l’exigence est claire : il est impératif de délocaliser le défilé militaire et civil. Celui-ci ne saurait emprunter le tronçon longeant la grande mosquée. « L’édifice religieux et ses environs doivent être totalement épargnés des festivités mondaines. Tams-tams, majorettes, retraite aux flambeaux… tout cela n’a pas sa place ici », a-t-il martelé.



Serigne Mourtalla Bousso propose une alternative précise : déplacer le défilé vers la route menant à Darou Salam, un axe qu’il juge plus adéquat pour ce type de manifestation. La balle est désormais dans le camp du préfet, qui devra trancher entre le maintien du protocole républicain et la préservation totale de la quiétude des lieux saints, alors que le stress reste palpable à quelques heures du double événement.