Violences sur sa petite amie mannequin : L'acteur Amadou de « Bété Bété » devant le tribunal de Mbour


Violences sur sa petite amie mannequin : L'acteur Amadou de « Bété Bété » devant le tribunal de Mbour

Pierre-Marie Emmanuel Moreira, connu du grand public sénégalais pour son rôle d’Amadou dans la série télévisée « Bété Bété », a comparu libre jeudi devant le tribunal d’instance de Mbour. Le comédien et délégué médical de profession répondait de charges de coups et blessures volontaires sur sa petite amie, Rosalie Ndour, mannequin sénégalaise établie en Italie.

 

Selon l’Observateur, les faits remontent à août 2025. La jeune femme avait offert à son compagnon un séjour au Cap-Vert à l’occasion de son anniversaire, prenant intégralement en charge billets d’avion, hébergement et dépenses. Ce voyage de retrouvailles a rapidement viré au cauchemar. Selon la plainte déposée auprès du commissariat urbain de Saly Portugal, une dispute a éclaté dans leur appartement meublé. Rosalie Ndour affirme avoir été sauvagement battue par celui qu’elle aime, décrivant une scène de violences d’une rare intensité, avec des coups, blessures, et terreur. Ce sont les voisins cap-verdiens, alertés par le bruit de la bagarre, qui sont intervenus et ont appelé la police, permettant à la jeune femme de s’échapper et de trouver refuge auprès d’un taximan.

 

De retour à Dakar, munie d’un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de douze jours, « la mannequin a déposé une plainte formelle pour coups et blessures volontaires. L’affaire a été instruite et renvoyée devant le tribunal de Mbour », ajoute le quotidien du Groupe Futurs Médias. À la barre, Pierre-Marie Moreira a adopté une posture radicalement opposée à celle décrite par la partie civile. Se présentant lui-même comme victime, il a affirmé avoir été blessé au cours de l’altercation et avoir subi insultes et scandale devant les policiers. 

 

L’avocate de la mannequin a dénoncé des violences intolérables et réclamé cinq millions de francs CFA en réparation du préjudice subi. Le procureur de la République a requis l’application de la loi. Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.

Autres articles
Vendredi 27 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la Jeunesse : le président de la République attendu à Thiès ce lundi 30 mars

Cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la Jeunesse : le président de la République attendu à Thiès ce lundi 30 mars - 27/03/2026

Energie, Pétrole et Mines : Birame Soulèye Diop plaide pour une inclusion effective des femmes dans les secteurs stratég

Energie, Pétrole et Mines : Birame Soulèye Diop plaide pour une inclusion effective des femmes dans les secteurs stratég - 27/03/2026

[ Contribution] LE SÉNÉGAL ENTERRE SES FILLES SOUS LE POIDS DU SILENCE (Paul Sedar Ndiaye)

[ Contribution] LE SÉNÉGAL ENTERRE SES FILLES SOUS LE POIDS DU SILENCE (Paul Sedar Ndiaye) - 27/03/2026

04 AVRIL À MBACKÉ – Le préfet modifie le protocole en raison du Magal de Mbacké Khéwar mais la famille religieuse répugne le défilé aux alentours de la mosquée

04 AVRIL À MBACKÉ – Le préfet modifie le protocole en raison du Magal de Mbacké Khéwar mais la famille religieuse répugne le défilé aux alentours de la mosquée - 27/03/2026

Forum de Zhongguancun 2026 : la technologie au service de la stabilité mondiale

Forum de Zhongguancun 2026 : la technologie au service de la stabilité mondiale - 27/03/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : kader Dia «dépannait» sexuellement Pape Cheikh Diallo, qui saluait ses «performances»…les révélations choc qui secouent l’enquête

Affaire Pape Cheikh Diallo : kader Dia «dépannait» sexuellement Pape Cheikh Diallo, qui saluait ses «performances»…les révélations choc qui secouent l’enquête - 27/03/2026

Cheikh Diba détaille une levée de 721 milliards en Total Return Swap à 7 % et défend ses partenaires financiers

Cheikh Diba détaille une levée de 721 milliards en Total Return Swap à 7 % et défend ses partenaires financiers - 27/03/2026

Thiès - Rencontre avec les mères/tutrices de pupilles et les pupilles :

Thiès - Rencontre avec les mères/tutrices de pupilles et les pupilles : "Nous avons déposé un plaidoyer pour pouvoir voir comment revoir l'âge et l'emmener à 21 ans"(Fatima Mbengue - 27/03/2026

Course à l’ONU : le gouvernement des Maldives a officiellement retiré la candidature de Virginia Gamba, le PR Macky Sall gagne du terrain

Course à l’ONU : le gouvernement des Maldives a officiellement retiré la candidature de Virginia Gamba, le PR Macky Sall gagne du terrain - 26/03/2026

Fête de l’Indépendance à Thiès : Le plaidoyer de Ma Sané en faveur des artistes Thiessois

Fête de l’Indépendance à Thiès : Le plaidoyer de Ma Sané en faveur des artistes Thiessois - 26/03/2026

Indépendance Day à Thiès: Un tera-concert au menu pour boucler la boucle...

Indépendance Day à Thiès: Un tera-concert au menu pour boucler la boucle... - 26/03/2026

4 avril à Thiès- disponibilité de réceptifs pour accueillir les hôtes:

4 avril à Thiès- disponibilité de réceptifs pour accueillir les hôtes: " Thiès peut accueillir tout le Sénégal'( Saër Ndao, Gouverneur) - 26/03/2026

Sommet inaugural « Fostering the future together » : L'appel de la 1ere dame,Marie Khone Faye pour la protection des enfants

Sommet inaugural « Fostering the future together » : L'appel de la 1ere dame,Marie Khone Faye pour la protection des enfants - 26/03/2026

Visite du ministre de la Justice à la MAC de Mbour: des détenus dans tous leurs états, expriment leurs mécontentements...

Visite du ministre de la Justice à la MAC de Mbour: des détenus dans tous leurs états, expriment leurs mécontentements... - 26/03/2026

Justice- Yacine Fall à la MAC de Mbour:

Justice- Yacine Fall à la MAC de Mbour: " Ces derniers événements survenus dans certains établissements ont exposé des fragilités structurelles de notre système pénitentiaire". - 26/03/2026

TRS / Cheikh Diba balaie toute ambiguïté : « Il n’y a ni opacité, ni dissimulation, ni financement secret »

TRS / Cheikh Diba balaie toute ambiguïté : « Il n’y a ni opacité, ni dissimulation, ni financement secret » - 26/03/2026

Incident : Yango exclut définitivement un chauffeur et renforce ses mesures de sécurité

Incident : Yango exclut définitivement un chauffeur et renforce ses mesures de sécurité - 26/03/2026

À Dakar, l’association caritative Domou Sénégal mobilise 115 bénévoles et distribue près de 7 000 kits de Ndogou pour renforcer le lien social

À Dakar, l’association caritative Domou Sénégal mobilise 115 bénévoles et distribue près de 7 000 kits de Ndogou pour renforcer le lien social - 26/03/2026

Préparatifs de la fête de l’Indépendance à Thiès- allocation d'un budget par le gouvernement du Sénégal:

Préparatifs de la fête de l’Indépendance à Thiès- allocation d'un budget par le gouvernement du Sénégal: " Je ne suis pas au courant"( Babacar Diop). - 26/03/2026

Kaolack - Favoritisme dans le secteur de la ferraille : le président des exportateurs de métal du Sénégal dans tous ses états

Kaolack - Favoritisme dans le secteur de la ferraille : le président des exportateurs de métal du Sénégal dans tous ses états - 26/03/2026

Libertés et démocratie : « Ousmane Sonko risque de s’auto-effacer lui-même » ( Badara Gadiaga)

Libertés et démocratie : « Ousmane Sonko risque de s’auto-effacer lui-même » ( Badara Gadiaga) - 26/03/2026

Haute Cour de Justice : Moussa Bocar Thiam reporte sa comparution et sort l’artillerie lourde

Haute Cour de Justice : Moussa Bocar Thiam reporte sa comparution et sort l’artillerie lourde - 26/03/2026

Tentative de viol à l’école Pikine 23 : une fillette de 7 ans sauvée d’une tentative de viol dans les toilettes de son école

Tentative de viol à l’école Pikine 23 : une fillette de 7 ans sauvée d’une tentative de viol dans les toilettes de son école - 26/03/2026

Ingénierie financière ou dérive dangereuse ? Le Sénégal face à ses engagements cachés (​Par Cheikhou Oumar Sy et Théodore Chérif Monteil )

Ingénierie financière ou dérive dangereuse ? Le Sénégal face à ses engagements cachés (​Par Cheikhou Oumar Sy et Théodore Chérif Monteil ) - 26/03/2026

Trajet fatal à Nioro : un cultivateur sauvagement mutilé, ses agresseurs disparaissent dans la nature

Trajet fatal à Nioro : un cultivateur sauvagement mutilé, ses agresseurs disparaissent dans la nature - 26/03/2026

Boao 2026 : face aux droits de douane, l'Asie parie sur l'intégration régionale

Boao 2026 : face aux droits de douane, l'Asie parie sur l'intégration régionale - 26/03/2026

Coopération Inde / Sénégal : le programme ITEC met en lumière ses bénéficiaires

Coopération Inde / Sénégal : le programme ITEC met en lumière ses bénéficiaires - 26/03/2026

Scandale immobilier à Bambilor : CDC, SRT et Physalis sous le feu des critiques face aux villas jamais livrées

Scandale immobilier à Bambilor : CDC, SRT et Physalis sous le feu des critiques face aux villas jamais livrées - 26/03/2026

Litiges portuaires à Dakar : un nouveau comité pour désengorger la justice et sauver la compétitivité maritime

Litiges portuaires à Dakar : un nouveau comité pour désengorger la justice et sauver la compétitivité maritime - 26/03/2026

Tivaouane Peulh : 850 concessions rasées, la colère des sinistrés face à la justice

Tivaouane Peulh : 850 concessions rasées, la colère des sinistrés face à la justice - 26/03/2026

RSS Syndication