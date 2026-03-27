Violences sur sa petite amie mannequin : L'acteur Amadou de « Bété Bété » devant le tribunal de Mbour

Pierre-Marie Emmanuel Moreira, connu du grand public sénégalais pour son rôle d’Amadou dans la série télévisée « Bété Bété », a comparu libre jeudi devant le tribunal d’instance de Mbour. Le comédien et délégué médical de profession répondait de charges de coups et blessures volontaires sur sa petite amie, Rosalie Ndour, mannequin sénégalaise établie en Italie.







Selon l’Observateur, les faits remontent à août 2025. La jeune femme avait offert à son compagnon un séjour au Cap-Vert à l’occasion de son anniversaire, prenant intégralement en charge billets d’avion, hébergement et dépenses. Ce voyage de retrouvailles a rapidement viré au cauchemar. Selon la plainte déposée auprès du commissariat urbain de Saly Portugal, une dispute a éclaté dans leur appartement meublé. Rosalie Ndour affirme avoir été sauvagement battue par celui qu’elle aime, décrivant une scène de violences d’une rare intensité, avec des coups, blessures, et terreur. Ce sont les voisins cap-verdiens, alertés par le bruit de la bagarre, qui sont intervenus et ont appelé la police, permettant à la jeune femme de s’échapper et de trouver refuge auprès d’un taximan.







De retour à Dakar, munie d’un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de douze jours, « la mannequin a déposé une plainte formelle pour coups et blessures volontaires. L’affaire a été instruite et renvoyée devant le tribunal de Mbour », ajoute le quotidien du Groupe Futurs Médias. À la barre, Pierre-Marie Moreira a adopté une posture radicalement opposée à celle décrite par la partie civile. Se présentant lui-même comme victime, il a affirmé avoir été blessé au cours de l’altercation et avoir subi insultes et scandale devant les policiers.







L’avocate de la mannequin a dénoncé des violences intolérables et réclamé cinq millions de francs CFA en réparation du préjudice subi. Le procureur de la République a requis l’application de la loi. Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.

