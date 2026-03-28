ONU: « L’UA divisée, mais la campagne continue », (Pôle Communication de Macky Sall)

Le Pôle communication du candidat Macky Sall a réagi ce vendredi à l’échec de la procédure de consensus au sein de l’Union Africaine, tout en soulignant les retraits d’objections survenus dans la foulée.


ONU: « L’UA divisée, mais la campagne continue », (Pôle Communication de Macky Sall)
La note verbale de la Commission de l’Union Africaine, publiée ce vendredi a officialisé un revers diplomatique pour la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Le projet de Décision du Bureau de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement apportant le soutien collectif de l’organisation continentale à sa candidature n’a pas été adopté. La raison invoquée est que « la rupture de la procédure silencieuse par vingt États membres sur les cinquante-cinq que compte l’Union Africaine. »
 
Dans un communiqué diffusé le même jour, le Pôle communication du candidat s’est employé à nuancer la portée de cet échec. Sur les 20 pays ayant interrompu la procédure, 14 avaient émis une objection formelle, tandis que 6 autres s’étaient contentés de solliciter une extension du délai, sans s’opposer au fond du projet. Autrement dit, 35 États membres n’avaient formulé ni objection ni demande d’extension. C’est une majorité silencieuse que le camp de Macky Sall met en avant pour contester la lecture d’un rejet massif. Deux évolutions notables sont intervenues depuis la publication de la Note verbale. L’Égypte, qui figurait parmi les pays ayant demandé une extension du délai, a finalement retiré sa demande. Le Libéria, pour sa part, a retiré son objection. À l’issue de ces mouvements, le nombre d’États maintenant une objection formelle se réduit à 13, et ceux réclamant une extension du délai à 5. Ces ajustements ne modifient pas le résultat procédural, la Décision n’a pas été adoptée, mais ils témoignent d’une diplomatie encore active autour de la candidature. Le Pôle communication rappelle que la candidature de Macky Sall, déposée et enregistrée le 2 mars 2026, « reste maintenue », réaffirmant ainsi la détermination de l’ancien chef d’État à poursuivre sa campagne malgré l’absence de label continental.
 
Dans son communiqué, le pôle comm de l’ancien président du Sénégal a salué le soutien apporté par l’Organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA), qui s’est prononcée en faveur de la candidature Sall lors de sa réunion du 25 mars à Nouakchott, ainsi que celui de nombreux particuliers et organisations. Il formule des remerciements aux États membres favorables à la Décision, de même qu’au Bureau de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, tandis que le camp du candidat dit « respecter » les États ayant exercé leur droit d’objection.
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Samedi 28 Mars 2026
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