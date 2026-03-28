Grève des étudiants à l’UGB : Le SAES réclame des mesures immédiates pour assurer la sécurité des biens et des personnes


Grève des étudiants à l’UGB : Le SAES réclame des mesures immédiates pour assurer la sécurité des biens et des personnes
Le Syndicat autonome de l’Enseignement Supérieur a sonné l’alerte sur les grèves répétitives constatés à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) . C’est dans un communiqué qu’ils l’ont fait savoir en annonçant la tenue d’une assemblée, ce 26 mars 2026 portant sur la situation pédagogique et sécuritaire préoccupante de l’UGB de Saint Louis. Cela fait suite à la grève des étudiants et à la dégradation du climat social sur le campus. Selon les professeurs, l’Université ne doit pas être un espace d’insécurité et de tensions permanentes.

A cet égard, « l’AG exige des mesures immédiates pour garantir la sécurité des personnes et des biens, condition préalable au bon déroulement des activités pédagogiques. Elle demande également la convocation sans délai du conseil de discipline afin que les incidents signalés soient examinés dans le strict respect des procédures, en vue de rétablir l’autorité des instances et un climat social apaisé », a fait savoir le communiqué de presse

Avant que l’AG rappelle la disponibilité des enseignants chercheurs à assurer les enseignements ,dont certains n’ont pas  encore démarré au titre de l’année universitaire 2025-2026 » .

Toutefois , elle rappelle avec la plus grande fermeté que les soixante-quinze(75) jours consécutifs de congé annuel consécutifs de congé annuel constituent un droit statutaire acquis, intangible et non négociable.En conséquence, tout réaménagement du calendrier universitaire devra s’y conformer strictement » .

Et se réserve le droit d’engager toute action syndicale nécessaire si la sécurité des personnels et le respect ne sont pas pleinement garantis.
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Samedi 28 Mars 2026
Dieynaba Agne



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