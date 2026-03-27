Forum de Zhongguancun 2026 : la technologie au service de la stabilité mondiale


Forum de Zhongguancun 2026 : la technologie au service de la stabilité mondiale

Le Forum de Zhongguancun 2026, tenu à Beijing du 25 au 29 mars 2026, confirme plus que jamais la place centrale qu'occupe désormais l'innovation dans la stratégie de développement chinoise. Présenté par les autorités comme une plateforme nationale ouverte sur le monde, l'événement ne se limite plus à exposer des avancées scientifiques ou à mettre en scène des laboratoires de pointe. Il s'affirme surtout comme un espace où la Chine cherche à montrer comment la science peut être convertie en capacité industrielle et en levier économique.

À première vue, le Forum de Zhongguancun pourrait ressembler à un grand rendez-vous technologique parmi d'autres : intelligence artificielle, 6G, interfaces cerveau-machine, sciences spatiales, biotechnologies, neutralité carbone, industries du futur… Autrement dit, tout ce qui façonne déjà — ou promet de façonner — les prochaines décennies. Mais en réalité, ce forum dit quelque chose de bien plus large sur la manière dont la Chine conçoit aujourd'hui son développement, et surtout sur le rôle qu'elle entend jouer dans un monde devenu plus instable.

L'objectif affiché est clair : faire de l'innovation non seulement un moteur de croissance, mais aussi un outil d'adaptation à un environnement mondial plus fragmenté, plus concurrentiel et plus incertain.

Dans ce contexte, la technologie n'est plus seulement une affaire de performance ou de prestige. Elle est de plus en plus considérée comme un instrument de résilience. Résilience industrielle, d'abord, à l'heure où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont régulièrement perturbées par les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales ou les chocs économiques. Résilience énergétique et alimentaire, ensuite, dans un monde où les enjeux de sécurité des ressources redeviennent centraux. Et résilience économique, enfin, dans la mesure où la capacité à innover conditionne désormais la montée en gamme industrielle, la transition verte et la compétitivité à long terme.

 

C'est précisément cette logique qui traverse le Forum de Zhongguancun. Son thème 2026 — « l'intégration complète entre les innovations technologique et industrielle » — n'a rien d'anodin. Il traduit une idée simple mais structurante : une innovation n'a de valeur stratégique que si elle peut être transformée en capacité productive et en application concrète. Le forum ne met donc pas seulement en avant des technologies de pointe ; il insiste aussi sur la manière dont elles peuvent être intégrées dans l'économie réelle.

C'est ce qui explique l'importance accordée à un sujet souvent moins spectaculaire que les démonstrations technologiques elles-mêmes : la transaction technologique. À travers son Salon international technologique et ses dispositifs de mise en relation, le forum cherche à organiser la circulation de l'innovation entre laboratoires, entreprises, investisseurs et acteurs publics. L'idée n'est pas seulement de montrer ce qui est nouveau, mais de créer les conditions de sa transformation en produit, en service, en partenariat ou en solution industrielle.

Cette dimension est essentielle pour comprendre la stratégie chinoise actuelle. La puissance technologique ne repose pas uniquement sur la capacité à inventer, mais aussi sur la capacité à faire circuler l'innovation, à la financer, à l'industrialiser et à l'insérer dans des chaînes de valeur robustes.

Dans un monde où l'incertitude devient la norme, la capacité à innover, à transformer les découvertes en solutions concrètes, et à relier les acteurs scientifiques, industriels et internationaux devient en elle-même une source de stabilité. C'est cette idée, au fond, que le Forum de Zhongguancun met en scène : la technologie n'y est pas présentée comme une promesse abstraite du futur, mais comme un outil très concret pour renforcer la résilience, soutenir la croissance, faciliter la coopération et produire un peu plus de prévisibilité dans un environnement mondial marqué par l'incertitude.

Par Wu Mengyu, journaliste de CGTN Français

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Vendredi 27 Mars 2026
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