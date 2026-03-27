Sénégal - ONU : Dakar se désolidarise de la candidature Macky Sall

La Mission permanente du Sénégal auprès de l’Union africaine a officiellement notifié à la Commission de l’UA, ce vendredi que le gouvernement sénégalais n’a ni endossé ni été associé à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. Dans une note verbale adressée depuis Addis-Abeba à la Commission de l’Union africaine, la diplomatie sénégalaise a tenu à clarifier sa position après réception d’un projet de décision portant approbation de ladite candidature, transmis par la Commission sous la référence CCP/OSC/A/A1/056.03.26 en date du 26 mars 2026.







Le message est sans ambiguïté: « le gouvernement du Sénégal n’a, à aucun stade, endossé cette candidature et n’a pas été associé à l’initiative y afférente, telle qu’entreprise par le Gouvernement du Burundi », lit-on sur la note.







En conséquence, la Mission permanente sénégalaise souligne que le Sénégal ne saurait être considéré comme partie prenante à ladite démarche. La note révèle que c’est Bujumbura, et non Dakar, qui est à l’origine de la démarche visant à faire endosser par l’UA la candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU.

