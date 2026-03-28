S&P abaisse la note du Sénégal : la descente aux enfers financière ? S&P enfonce encore le clou

La pression continue de s’accentuer sur les finances publiques sénégalaises. Dans une annonce qui résonne comme un sérieux avertissement, l’agence américaine S&P Global Ratings a une nouvelle fois abaissé la note de crédit du Sénégal, accentuant les inquiétudes autour de la solidité économique du pays.



Une dégradation qui inquiète



Selon S&P Global Ratings, la notation de la dette en monnaie locale du Sénégal passe désormais de B-/B à CCC+/C, avec une perspective négative. Une classification loin d’être anodine : dans la grille de lecture de l’agence, ce niveau traduit un risque de crédit très élevé, avec une vulnérabilité marquée face aux chocs économiques.



Concrètement, cela signifie que le pays fait face à :

• des tensions de liquidité importantes,

• une forte dépendance aux conditions économiques mondiales,

• et des capacités de remboursement fragilisées.



Dans le même temps, la notation de la dette en monnaie étrangère est maintenue à CCC+/C, toujours avec une perspective négative, signe que les inquiétudes restent globales et persistantes.







Dette, refinancement : les points de rupture



L’agence met en avant un facteur clé : la difficulté croissante du Sénégal à refinancer sa dette publique, dans un contexte international devenu plus contraignant.



Elle souligne notamment :

• la détérioration des conditions de financement mondiales,

• le niveau élevé de la dette publique,

• et surtout le manque de progrès dans l’obtention d’un soutien multilatéral significatif.



Sans accès à des financements concessionnels (moins coûteux), les autorités sénégalaises se retrouvent sous pression, avec des marges de manœuvre budgétaires de plus en plus limitées.



Une situation qui pourrait empirer



Le scénario reste préoccupant. S&P Global Ratings n’exclut pas une nouvelle dégradation si :

• les pressions liées au refinancement s’intensifient,

• ou si les performances budgétaires se détériorent davantage, entraînant une hausse des besoins d’emprunt.



Autrement dit, le Sénégal reste exposé à une spirale négative si aucun ajustement rapide n’est opéré.



Une lueur d’espoir sous conditions



Tout n’est pas encore figé. L’agence laisse entrevoir une possible stabilisation de la situation, à condition que :

• la croissance économique dépasse les prévisions,

• les résultats budgétaires s’améliorent,

• et surtout que le pays renoue avec un programme du Fonds monétaire international, sans restructuration de la dette.