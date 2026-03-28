Nécrologie : Décès du général Abdoulaye Dieng, figure de l’armée sénégalaise

Le Sénégal a perdu le général Abdoulaye Dieng, natif de Ngaye Mékhé en 1948. Il était le fils de Dacoumba Coumba Dior Dieng de Mékhé.



​Le général a fréquenté le Prytanée militaire de Saint-Louis, puis Saint-Cyr au sein de la promotion de Gaulle (1970-1972), aux côtés de son ami de toujours, le général Babacar Gaye, ancien CEMGA.



​Officier du Génie militaire réputé brillant et également diplômé aux États-Unis, il s'est illustré lors de l’opération Fodé Kaba II en Gambie, où il a reçu une citation avec étoile d’argent. Il a commandé le bataillon du Génie, la zone militaire n°3 de Kaolack, ainsi que la zone militaire n°7, avant de servir comme ambassadeur en Guinée-Bissau pendant quatorze ans.



​Nommé général en 2000 par le président Wade, fervent mouride et talibé de Serigne Bara Mbacké, il sera inhumé ce samedi à Touba après un hommage militaire.



​Dakaractu présente ses condoléances à l'armée nationale ainsi qu'à sa famille, notamment à sa veuve Oumy Niang et à ses frères : le colonel (ER) Falilou Mbacké Dieng, le capitaine (ER) Abdoulaye Dieng et le magistrat Cheikh Dieng, Secrétaire général adjoint du Gouvernement.