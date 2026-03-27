Relations Afrique-Chine : l’E-jicom et WITS Centre for Journalism réunissent des journalistes africains pour repenser le narratif médiatique sur la Chine

En effet, les chiffres témoignent de l’importance croissante de cette relation. La Chine s’impose aujourd’hui comme le premier partenaire commercial de l’Afrique, avec plus de 280 milliards de dollars d’échanges en 2023. Selon l’ambassadeur de Chine au Sénégal, Li Zhigang, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 6,2 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 7,3 % en glissement annuel, témoignant du dynamisme croissant de ce partenariat. Parallèlement, les financements chinois, notamment à travers les prêts concessionnels, ont fortement influencé les trajectoires économiques de plusieurs pays africains ces dernières années.



Au-delà des données économiques, les dynamiques évoluent rapidement. Pékin a amorcé une ouverture accrue de son marché à certains pays africains, avec une réduction progressive des droits de douane sur leurs exportations. Sur le plan diplomatique, la multiplication des visites de haut niveau, l'organisation périodique des Focac, illustre un repositionnement stratégique, dans un contexte de concurrence renforcée avec d’autres puissances.



Cependant, cette présence chinoise suscite des débats de plus en plus vifs dans plusieurs pays africains, notamment francophones. Les questions liées à la dette, à l’accès aux ressources, à l’emploi local ou encore aux conditions de travail alimentent les discussions. À cela s’ajoute une bataille informationnelle autour des narratifs, marquée par la circulation de contenus parfois biaisés ou manipulés.



À l’ouverture des travaux, le directeur de l’E-jicom, Hamadou Tidiane Sy, a insisté sur la nécessité de dépasser les lectures simplistes. Il a invité les journalistes à éviter « le piège des récits simplistes », en analysant les rapports de force, en identifiant les intérêts en jeu et en contextualisant les informations, afin de produire un contenu utile aux citoyens africains.



Même son de cloche du côté de Chris Kabwato, représentant du Wits Centre for Journalism. Il a souligné la rareté de ce type d’initiatives en Afrique francophone, comparée à l’Afrique anglophone. Ce partenariat entre les deux institutions permet ainsi de créer un espace inédit de dialogue entre journalistes issus de différents pays, autour des enjeux liés aux relations Afrique–Chine.



Durant trois jours, les échanges ont été nourris par les expériences de journalistes chevronnés, dont des rédacteurs en chef et des directeurs de publication venus d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Malgré des contextes éditoriaux variés, tous partagent des défis similaires dans le traitement de ces questions complexes.



Les débats ont également été enrichis par des experts de haut niveau, parmi lesquels le Pr Chérif Salif Sy, spécialiste de l’économie politique du développement, le Dr Ibrahima Niang, sociologue des relations internationales, et Hamidou Samba Ba, enseignant-chercheur en science politique et géopolitique.



En filigrane, une interrogation majeure a traversé les discussions : qui produit aujourd’hui le récit des relations Afrique-Chine, et avec quels objectifs ? Derrière cette question se posent celles du choix des mots, de l’influence sur les opinions publiques et de l’impact sur les politiques.



Si certaines réponses ont émergé au cours des échanges, d’autres restent à construire. Les participants se sont engagés à poursuivre la réflexion à travers des productions journalistiques approfondies, notamment des enquêtes et des dossiers consacrés aux relations Afrique-Chine.



Au-delà de l’atelier, c’est donc une dynamique éditoriale qui se met en place, avec l’ambition de renforcer un journalisme africain plus rigoureux, contextualisé et souverain sur ces enjeux stratégiques.

