Affaire Pape Cheikh Diallo : kader Dia «dépannait» sexuellement Pape Cheikh Diallo, qui saluait ses «performances»…les révélations choc qui secouent l’enquête

L’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo connaît un tournant décisif avec les révélations fracassantes de Kader Dia. Selon le quotidien Libération, ce dernier, après avoir longtemps nié les faits, a fini par craquer face à la pression des enquêteurs, livrant des aveux détaillés sur sa relation avec l’animateur.



D’après Libération, les investigations, notamment l’exploitation du téléphone portable de Pape Cheikh Diallo, ont permis de mettre en lumière des échanges compromettants entre les deux hommes. Ces messages à connotation intime ont joué un rôle déterminant dans l’évolution de l’enquête.



Le journal révèle également que Kader Dia occupait une place centrale dans ce dossier. Il entretenait des liens étroits avec plusieurs protagonistes, dont Ousmane Kadior Cissé, présentateur lui aussi interpellé. Toujours selon Libération, Dia ne se contentait pas d’être un simple acteur secondaire : il «gérait» certaines relations et «dépannait» sexuellement Pape Cheikh Diallo, qui saluait d’ailleurs ses «performances».







Une enquête propulsée par les preuves numériques

Le téléphone de Pape Cheikh Diallo apparaît aujourd’hui comme la pièce maîtresse du dossier. Les enquêteurs y ont découvert un ensemble d’éléments qui dessinent les contours d’un réseau bien plus vaste que ce qui était initialement prevue.



Selon Libération, ces données révèlent l’existence de multiples interactions entre différents individus, confirmant les soupçons d’un système organisé où plusieurs acteurs évoluaient dans une discrétion quasi totale.







Un réseau aux ramifications multiples

Au fil des auditions, les langues se délient. Ousmane Kadior Cissé, après avoir tenté de nier, est finalement passé aux aveux, tandis que l’étudiant Khalifa Traoré a reconnu des relations avec le principal mis en cause. Ces déclarations concordantes renforcent la thèse d’un réseau structuré.



Libération évoque ainsi un milieu où se côtoient journalistes, animateurs et autres figures publiques, dans un enchevêtrement de relations qui intrigue autant qu’il inquiète.



Une vague d’arrestations appelée à s’amplifier

L’ampleur de l’affaire est déjà considérable : 47 Sénégalais ont été arrêtés, ainsi que plusieurs étrangers, dont un Français, un Camerounais, un Ivoirien et un Tchadien. Mais ce bilan pourrait encore s’alourdir.

