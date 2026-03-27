4 avril à Thiès: " Si nous réussissons Thiès, nous encourageons le président de la République à choisir une autre ville l'année prochaine"( Moussa Balla Fofana).

Le ministre des Collectivités territoriales, Moussa Balla Fofana, a effectué aujourd'hui une visite à Thiès afin de constater l'état d'avancement des travaux sur les axes devant abriter la 66e édition de la fête de l’Indépendance à Thiès.

Au sortir de cette visite, il a ainsi exprimé sa satisfaction quant au respect des engagements qui ont été pris dans le cadre des travaux de pavage et autres, ainsi la matérialisation des promesses de son département à accompagner la Ville. " C'est un honneur et un défi et c'est pour cela qu'il était important pour nous d'accompagner le maire de la Ville pour voir tout ce qu'il y avait comme engagements comment l'appuyer pour qu'il puisse mener ces travaux à bon port. Voilà le sens de ma présence ici et je dois dire que je suis assez rassuré parce que je connais l'engagement et la détermination de monsieur le maire et des maires du Sénégal de manière générale. C'est des gens qui ont une passion pour leurs localités et un engagement à vouloir faire des améliorations et des changements", a-t-il indiqué.

" L'année dernière quand nous sommes arrivés, il y avait une discrimination négative que l'ancien régime faisait et qui était à l'origine du fait que les villes n'avaient pas les ressources que le cadre juridique pourtant leur donner de droit. Nous avons eu à corriger cela et c'est cela qui lui a permis de pouvoir lancer ces travaux. Dernièrement, quand le président de la République a donné le go pour la préparation de cette fête de l’Indépendance, il est venu nous voir avec un plan d'action et des besoins assez clairs et nous avons demandé à l'AGETIP de l'accompagner pour faire de sorte que nous puissions relever ce défi pour montrer au président de la République qu'il a eu raison de faire confiance aux collectivités locales", a-t-il fait remarquer concernant les moyens qui ont été dégagés par son ministère par rapport à la réalisation des travaux susnommés dans la ville de Thiès.

Moussa Balla Fofana d'annoncer la couleur. " Si nous réussissons Thiés, nous encourageons le président de la République à choisir une autre ville l'année prochaine. Et c'est l'occasion tout de suite d'accompagner ces villes là à se préparer. Voilà l'enjeu qui est derrière. Au delà de l'organisation de la fête nationale, c'est faire de sorte que de plus en plus l'exécutif central aura confiance aux collectivités locales et va leur donner les moyens ou à leur confier de plus en plus de grands défis", a-t-il renchéri.