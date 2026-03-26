Sommet inaugural « Fostering the future together » : L'appel de la 1ere dame,Marie Khone Faye pour la protection des enfants

La première dame, Marie Khone Faye a pris part, ce mercredi 25 mars 2026 au sommet inaugural de la coalition mondiale dénommé « Fostering the Future Together » organisé à la maison blanche sous la houlette de la First Lady des Usa, Melania Trump. Le but recherché de cette rencontre internationale est le bien-être et la protection des enfants à l’ère du numérique.
Dans son intervention, la première dame du Sénégal a mis l’accent sur trois axes prioritaires pour le Sénégal. Il s’agit de l’accès équitable aux outils numériques, la sécurité et l’éthique dans l’utilisation des technologies et le renforcement des partenariats régionaux. Selon Marie Khone, « la technologie doit être un pont vers le savoir au service d’un avenir plus juste et inclusif pour chaque enfant ».
Par ailleurs, les échanges ont porté aussi sur de nombreuses mesures concrètes pour protéger les enfants dans l’univers numérique. Y compris, l’interdiction des écrans avant 3 ans et la limitation de l’usage du téléphone à un âge défini, la réintroduction de supports pédagogiques traditionnels, l’aide aux enfants malades grâce à des robots éducatifs ou thérapeutiques, la lutte contre les contenus dangereux et le harcèlement en ligne, la formation obligatoire des contenus générés par l’intelligence artificielle.
Ces propositions visent à concilier progrès technologiques et protection de l’enfance pour faire du numérique un levier pour l’éducation et le développement humain, selon la première dame Marie Khone Faye.
Par ailleurs, les échanges ont porté aussi sur de nombreuses mesures concrètes pour protéger les enfants dans l’univers numérique. Y compris, l’interdiction des écrans avant 3 ans et la limitation de l’usage du téléphone à un âge défini, la réintroduction de supports pédagogiques traditionnels, l’aide aux enfants malades grâce à des robots éducatifs ou thérapeutiques, la lutte contre les contenus dangereux et le harcèlement en ligne, la formation obligatoire des contenus générés par l’intelligence artificielle.
Ces propositions visent à concilier progrès technologiques et protection de l’enfance pour faire du numérique un levier pour l’éducation et le développement humain, selon la première dame Marie Khone Faye.
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