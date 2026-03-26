4 avril à Thiès- disponibilité de réceptifs pour accueillir les hôtes: " Thiès peut accueillir tout le Sénégal'( Saër Ndao, Gouverneur)

Invité de la presse locale de Thiès dans le cadre d'une série d'entretiens en prélude au défilé, le gouverneur de la région de Thiès, s'est voulu rassurant par rapport aux préoccupations qui ont été soulevées portant sur la disponibilité à suffisance de réceptifs devant accueillir les hôtes de Thiès, à l'occasion de la fête de l'indépendance.

Selon le gouverneur Saër Ndao, c'est la région de Thiès qui accueille la fête et au-delà du département de Thiès, Mbour pourra accueillir une bonne partie des invités, ainsi que le département de Tivaouane. " On n'a pas de problème de mobilité parce qu'on a l'autoroute. Certains pourront passer la nuit à Mbour et très vite rallier Thiès pour prendre part à la fête", a-t-il rassuré. Et d'ajouter. "Thiès peut accueillir tout le Sénégal. Il n'y a pas un problème d'effectif", a-t-il ajouté.

interrogé sur le dispositif qui sera mis en place pour permettre au grand public de suivre cet évènement, Monsieur Saer Ndao, a indiqué que des systèmes alternatifs seront mis en place pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir suivre la grande parade, à savoir le défilé militaire et civil. Il a entre autres annoncé une panoplie d'activités culturelles notamment dans les différentes communes de Thiès. " La fête sera exceptionnelle", a-t-il conclu.