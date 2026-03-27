Energie, Pétrole et Mines : Birame Soulèye Diop plaide pour une inclusion effective des femmes dans les secteurs stratég


Energie, Pétrole et Mines : Birame Soulèye Diop plaide pour une inclusion effective des femmes dans les secteurs stratég

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a prononcé une allocution engagée, au Building Président Mamadou Dia. 

Devant les cadres et agents de son département, ainsi que les jeunes stagiaires du programme « Jigeen Mooy Leer », le ministre a réaffirmé la volonté de son département de faire des secteurs de l’énergie et des mines des espaces ouverts à l’équité et à la participation féminine.

 

Inscrivant son propos dans les ambitions de la Vision Sénégal 2050, Birame Soulèye Diop a rappelé que les ressources énergétiques et minières en cours d’exploitation représentent une opportunité historique pour le pays, à condition que leurs retombées profitent à l’ensemble des citoyens, et en premier lieu aux femmes. « L’égalité ne peut se limiter à des principes proclamés. Elle doit se traduire dans les politiques publiques, dans les institutions et dans les opportunités offertes à chaque citoyen et citoyenne », a-t-il soutenu.

 

Sur le terrain, le ministre a mis en avant plusieurs leviers d’action. Le Fonds d’Appui au Développement Local est présenté comme un outil central pour soutenir l’entrepreneuriat féminin dans les zones d’activités extractives, avec l’objectif d’orienter une part significative des financements vers des initiatives portées par des femmes. Par ailleurs, des mécanismes de gestion des plaintes ont été mis en place au niveau du département pour lutter contre les violences basées sur le genre, encore préoccupantes dans certaines zones d’exploitation minière.

 

Le programme Jigeen Mooy Leer a occupé une place de choix dans l’allocution ministérielle. Ce dispositif d’insertion professionnelle a permis à plus de soixante-dix jeunes femmes d’effectuer une immersion dans diverses structures relevant des secteurs de l’énergie, du pétrole et des mines. Birame Soulèye Diop s’est félicité du fait que plusieurs d’entre elles aient déjà intégré le secteur à l’issue de ce parcours, saluant au passage l’appui de MCA Sénégal II et de ses responsables genre et inclusion sociale, ainsi que les chefs d’entité ayant accepté d’accueillir ces stagiaires.

 

 

Le ministre a appelé à une mobilisation collective pour que les femmes occupent pleinement leur place dans les espaces de décision, les métiers scientifiques et techniques, et la gouvernance des ressources naturelles. Un discours de volontarisme institutionnel, au moment où le Sénégal entre dans une phase décisive de valorisation de ses ressources pétrolières et gazières.

 
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Vendredi 27 Mars 2026
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