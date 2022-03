Sénégal vs Égypte : La vente des tickets VIP et VVIP explose, aucun billet disponible à une semaine du match retour...

Les billets vendus entre 100.000 (Vip) et 300.000 FCFA (VVIP) sont partis comme des petits pains a fait savoir la fédération sénégalaise de football par la voix de Louis Lamotte, membre du comité exécutif de la Fsf.



Ce dernier de préciser que la demande est d’ailleurs largement supérieure à l’offre puisque 2.000 places ont été prévues pour le carré Vip et Vvip.



Sur les 50.000 places du stade Abdoulaye Wade, seules 48.000 places seront commercialisées pour la rencontre entre le Sénégal et l’Egypte (29 mars 17h00 Gmt.)