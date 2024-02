Sénégal : La Ligue Pro suspend toutes les compétitions jusqu’à nouvel ordre

Au regard de l’actualité sociopolitique qui est assez tendue au Sénégal, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a pris une décision cruciale pour assurer la sécurité de ses joueurs et du public. En effet, il a été décidé de la suspension de toutes les compétitions jusqu'à nouvel ordre. La Ligue Pro cherche ainsi à anticiper les risques potentiels de troubles et à faire face à l'indisponibilité du service d'ordre chargé d'assurer la couverture sécuritaire des matchs.



« Compte tenu du contexte politique et sécuritaire qui prévaut actuellement, avec comme conséquences les risques de troubles et l'indisponibilité du service d'ordre pour la couverture des matchs, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a décidé de suspendre toutes ses compétitions jusqu'à nouvel ordre » informe le communiqué officiel de la LSFP.