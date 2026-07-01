Sénégal – Belgique : les Lions virent en tête à la pause grâce à Habib Diarra (1-0)

Une entame sénégalaise pleine d’intensité



Dès le coup d’envoi, les Lions du Sénégal ont imposé leur rythme dans cette première période. Plus entreprenants, ils ont rapidement mis la Belgique sous pression, notamment sur les côtés, où les Sénégalais ont multiplié les offensives.



La première grosse alerte est venue d’Ismaïla Sarr, après un tir de Sadio Mané dévié par le gardien belge Thibaut Courtois. Dans la foulée, Gana Guèye a tenté sa chance de loin, mais sa frappe a été stoppée par le portier belge.



Les Lions dominent, mais peinent d’abord à conclure



Malgré une longue phase de possession, le Sénégal a longtemps cherché la faille. Les Lions ont confisqué le ballon et tenté de déséquilibrer le bloc belge, mais la dernière passe et le dernier geste manquaient encore de précision.



Après la pause hydratation, Sadio Mané s’est encore illustré en pénétrant dans la défense belge. Mais sa dernière touche, un peu trop longue, n’a pas permis de conclure l’action.



Habib Diarra récompense la domination sénégalaise



La délivrance est finalement arrivée à la 25e minute. Sur un centre de Sadio Mané, Ismaïla Sarr place une tête qui vient heurter le poteau. Bien placé, Habib Diarra suit parfaitement l’action et pousse le ballon au fond des filets.



Ce but vient récompenser la belle première période des Lions, qui ont su concrétiser leur domination face à une équipe belge longtemps en difficulté.



La Belgique en manque d’inspiration



De leur côté, les Belges ont eu du mal à mettre leur jeu en place. Chaque tentative de relance a été contrariée par le pressing et l’organisation des Lions de la Teranga. La Belgique a semblé se chercher sans parvenir à trouver les bons espaces.



À la 39e minute, Mory Diaw a tenté de trouver Iliman Ndiaye sur un long dégagement, mais le ballon a été intercepté. Dans les tribunes, les supporters belges affichaient leur déception, témoignant d’une première période dominée par le Sénégal.



Mory Diaw vigilant avant la pause



En fin de première période, la Belgique a montré un léger mieux et a tenté de revenir dans le match. À la 43e minute, un attaquant belge a tenté sa chance, mais Mory Diaw n’a pas été surpris.



Dans les cinq minutes de temps additionnel, une faute de Sadio Mané sur Jérémy Doku a offert un coup franc dangereux aux Belges. Kevin De Bruyne s’est chargé de le tirer, mais le ballon a été repoussé par le mur sénégalais.



À la pause, le Sénégal mène logiquement 1-0 face à la Belgique, grâce à un but de Habib Diarra à la 25e minute.