Sénégal-Irak : Ismaïla Sarr double la mise après une passe lumineuse de Lamine Camara(2-0)

Après avoir mené à la pause grâce à une première réalisation intervenue très tôt dans la rencontre, le Sénégal a réussi à faire le break en seconde période face à l’Irak. À la 55e minute, Ismaïla Sarr a inscrit le deuxième but des Lions, bien servi par Lamine Camara.



Les Lions de la Teranga avaient pourtant démarré la rencontre sur les chapeaux de roue. Dès la 4e minute, le Sénégal ouvrait le score sur corner, grâce à une action conclue par Abdoulaye Seck. Dominateurs dans l’entame, les Sénégalais ont ensuite maintenu la pression, même si les Irakiens ont tenté de résister.



À la 11e minute, l’arbitre a eu recours à la VAR après une faute sur Sadio Mané. Finalement, le défenseur irakien Rabine, numéro 2, a été sanctionné. Le coup franc qui a suivi, tiré par Sadio Mané, a été capté par le gardien irakien.



Malgré plusieurs tentatives sénégalaises, la première période s’est achevée sur le score de 1-0. À la 38e minute, les Lions comptaient déjà deux tirs cadrés contre zéro pour l’Irak, dans un match plus ou moins équilibré mais marqué par une meilleure présence sénégalaise dans les zones offensives.



Au retour des vestiaires, le Sénégal a cherché à se mettre à l’abri. Les Lions ont multiplié les offensives, mais avec encore beaucoup de déchets dans la finition. Il a finalement fallu attendre la 55e minute pour voir Ismaïla Sarr trouver le chemin des filets.



Parfaitement servi par Lamine Camara, l’ailier sénégalais n’a pas tremblé pour inscrire le deuxième but du Sénégal. Une réalisation importante qui permet aux Lions de prendre une avance plus confortable dans cette rencontre face à une équipe irakienne qui tentait jusque-là de rester dans le match.



Avec ce but d’Ismaïla Sarr, le Sénégal mène désormais 2-0 et confirme sa maîtrise après une première période globalement contrôlée.