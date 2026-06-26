Sénégal-Irak : Iliman Ndiaye participe au festival et inscrit le but du 5-0


Sénégal-Irak : Iliman Ndiaye participe au festival et inscrit le but du 5-0
Le Sénégal déroule face à l’Irak. Après les réalisations d’Abdoulaye Seck, Ismaïla Sarr et le doublé de Pape Gueye, Iliman Ndiaye a lui aussi trouvé le chemin des filets à la 81e minute, portant le score à 5-0 en faveur des Lions.
 
Les Sénégalais avaient rapidement pris les commandes de la rencontre. Dès la 4e minute, les Lions ouvraient le score sur corner grâce à Abdoulaye Seck, récompensant une bonne entame de match. Malgré la pression sénégalaise, les Irakiens ont tenté de résister, notamment en première période.
 
À la 11e minute, l’arbitre a eu recours à la VAR après une faute sur Sadio Mané. Finalement, le défenseur irakien Rabine, numéro 2, a été sanctionné. Sur le coup franc qui a suivi, Sadio Mané a tenté sa chance, mais le gardien irakien est intervenu pour capter le ballon.
 
À la pause, le Sénégal menait 1-0. Un avantage logique, même si la première période est restée plus ou moins équilibrée. Les Lions comptaient notamment deux tirs cadrés à la 38e minute, contre aucun pour l’Irak.
 
Au retour des vestiaires, les Sénégalais ont haussé le ton. Malgré quelques déchets dans les finitions, Ismaïla Sarr a inscrit le deuxième but à la 55e minute, après une passe de Lamine Camara. Trois minutes plus tard, Pape Gueye, tout juste entré en jeu, a marqué un superbe but d’une frappe lointaine dans la lucarne.
 
Après la pause hydratation, imposée par la forte chaleur, les Lions ont continué à pousser. Pape Gueye s’est offert un doublé à la 70e minute, avec une frappe puissante qui n’a laissé aucune chance au portier irakien. Dans la foulée, Sadio Mané a trouvé le poteau à la 74e minute, tout proche d’aggraver encore le score.
 
La domination sénégalaise s’est finalement concrétisée une nouvelle fois à la 81e minute. Iliman Ndiaye a inscrit le cinquième but des Lions d’un tir lointain et puissant dans la lucarne. Une réalisation splendide qui confirme la supériorité du Sénégal dans cette seconde période.
 
Avec ce but d’Iliman Ndiaye, le Sénégal mène désormais 5-0 face à l’Irak et signe une démonstration offensive impressionnante.
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Vendredi 26 Juin 2026
Dakaractu



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