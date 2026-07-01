Belgique – Sénégal : Ismaïla Sarr double la mise d’un geste de grande classe

Les Lions avaient déjà frappé en première période



Le Sénégal avait bien lancé son match face à la Belgique. Dès l’entame, les Lions ont pris le contrôle du jeu, en insistant notamment sur les côtés. Ismaïla Sarr s’était rapidement signalé sur une occasion née d’un tir de Sadio Mané, repoussé par le gardien belge Thibaut Courtois.



Gana Guèye avait lui aussi tenté sa chance de loin, mais sa frappe avait été stoppée par le portier belge. Malgré plusieurs phases de possession, les Lions avaient d’abord peiné à concrétiser leur domination.



Habib Diarra avait ouvert la voie



La délivrance était finalement arrivée à la 25e minute. Sur un centre de Sadio Mané, Ismaïla Sarr avait placé une tête qui a touché le poteau. Bien placé dans la surface, Habib Diarra a suivi l’action et a poussé le ballon au fond des filets pour ouvrir le score.



Ce premier but avait récompensé la maîtrise sénégalaise dans une première période où les Belges ont longtemps été contrariés par l’organisation et l’intensité des Lions.



Ismaïla Sarr frappe fort dès la reprise



Au retour des vestiaires, le Sénégal a continué sur la même dynamique. À la 51e minute, Ismaïla Sarr a fait parler sa classe. Après un amorti de poitrine parfaitement maîtrisé, l’attaquant sénégalais a enchaîné avec une frappe directe qui a terminé sa course au fond des filets.



Un geste plein de sang-froid et de précision, qui permet aux Lions de faire le break face à la Belgique. Après avoir été impliqué sur l’ouverture du score, Ismaïla Sarr inscrit cette fois son nom au tableau d’affichage.



Le Sénégal prend une sérieuse option



Avec ce deuxième but, les Lions mènent désormais 2-0 et mettent la Belgique sous forte pression. Les Diables rouges, déjà en difficulté en première période, doivent maintenant réagir face à une équipe sénégalaise plus tranchante et plus efficace.



Le Sénégal, porté par Habib Diarra et Ismaïla Sarr, confirme sa belle maîtrise dans ce choc face à la Belgique.