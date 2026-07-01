Belgique – Sénégal : Ismaïla Sarr double la mise d’un geste de grande classe

Le Sénégal prend le large face à la Belgique. Déjà dominateurs en première période, les Lions de la Teranga ont inscrit un deuxième but dès la reprise grâce à Ismaïla Sarr, auteur d’un superbe enchaînement à la 51e minute. Avec ce but, le Sénégal mène désormais 2-0.


Belgique – Sénégal : Ismaïla Sarr double la mise d’un geste de grande classe
Les Lions avaient déjà frappé en première période
 
Le Sénégal avait bien lancé son match face à la Belgique. Dès l’entame, les Lions ont pris le contrôle du jeu, en insistant notamment sur les côtés. Ismaïla Sarr s’était rapidement signalé sur une occasion née d’un tir de Sadio Mané, repoussé par le gardien belge Thibaut Courtois.
 
Gana Guèye avait lui aussi tenté sa chance de loin, mais sa frappe avait été stoppée par le portier belge. Malgré plusieurs phases de possession, les Lions avaient d’abord peiné à concrétiser leur domination.
 
Habib Diarra avait ouvert la voie
 
La délivrance était finalement arrivée à la 25e minute. Sur un centre de Sadio Mané, Ismaïla Sarr avait placé une tête qui a touché le poteau. Bien placé dans la surface, Habib Diarra a suivi l’action et a poussé le ballon au fond des filets pour ouvrir le score.
 
Ce premier but avait récompensé la maîtrise sénégalaise dans une première période où les Belges ont longtemps été contrariés par l’organisation et l’intensité des Lions.
 
Ismaïla Sarr frappe fort dès la reprise
 
Au retour des vestiaires, le Sénégal a continué sur la même dynamique. À la 51e minute, Ismaïla Sarr a fait parler sa classe. Après un amorti de poitrine parfaitement maîtrisé, l’attaquant sénégalais a enchaîné avec une frappe directe qui a terminé sa course au fond des filets.
 
Un geste plein de sang-froid et de précision, qui permet aux Lions de faire le break face à la Belgique. Après avoir été impliqué sur l’ouverture du score, Ismaïla Sarr inscrit cette fois son nom au tableau d’affichage.
 
Le Sénégal prend une sérieuse option
 
Avec ce deuxième but, les Lions mènent désormais 2-0 et mettent la Belgique sous forte pression. Les Diables rouges, déjà en difficulté en première période, doivent maintenant réagir face à une équipe sénégalaise plus tranchante et plus efficace.
 
Le Sénégal, porté par Habib Diarra et Ismaïla Sarr, confirme sa belle maîtrise dans ce choc face à la Belgique.
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Mercredi 1 Juillet 2026
Dakaractu



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