Belgique – Sénégal : Habib Diarra fait trembler les filets après une entame de feu des Lions (1-0)

Les Lions imposent leur rythme dès l’entame



Dès les premières minutes de cette rencontre entre la Belgique et le Sénégal, les Lions ont affiché leurs intentions. Très présents dans les duels et bien organisés dans la circulation du ballon, les hommes de Pape Thiaw ont rapidement pris le contrôle du jeu.



Le Sénégal s’est procuré une première occasion dangereuse avec Ismaïla Sarr, après un tir de Sadio Mané dévié par le gardien belge Thibaut Courtois. Une alerte qui a confirmé la bonne entrée en matière des Lions, très actifs dans les couloirs.



Une possession sénégalaise insistante



Les Lions ont ensuite enchaîné les séquences de possession, cherchant à déséquilibrer le bloc belge par les côtés. Gana Guèye a également tenté sa chance sur une frappe lointaine, mais sa tentative a été stoppée par Courtois.



Malgré cette domination, le Sénégal a longtemps buté sur la défense belge et sur la vigilance du portier adverse. Les Lions multipliaient les attaques, mais peinaient encore à trouver la faille.



Habib Diarra surgit au bon moment



La délivrance est finalement arrivée à la 25e minute. Sur un centre de Sadio Mané, Ismaïla Sarr place une tête qui vient heurter le poteau. Bien placé et très réactif, Habib Diarra suit parfaitement l’action et pousse le ballon au fond des filets.





Un but plein d’opportunisme qui permet au Sénégal de prendre l’avantage dans ce choc face à la Belgique. Les Lions mènent ainsi 1-0 après une entame maîtrisée et récompensée par la présence de Habib Diarra dans la surface.