Coupe du monde 2026 : Le onze officiel du Sénégal dévoilé face à la Belgique


Coupe du monde 2026 : Le onze officiel du Sénégal dévoilé face à la Belgique
Le Sénégal a communiqué sa composition officielle pour affronter la Belgique, ce mercredi, à l’occasion des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, à 20h00 au Seattle Stadium. Le sélectionneur Pape Thiaw a opté pour un système en 4-3-3.
 
Dans les cages, c’est Mory Diaw (23) qui est titularisé. Devant lui, la ligne défensive est composée de Krépin Diatta (15) et Ismail Jakobs (14) sur les couloirs, encadrant la charnière centrale Pathé Ciss (6) - Moussa Niakhaté (19).
 
Au milieu de terrain, le trio retenu associe le capitaine Idrissa Gana Gueye (5), Pape Gueye (26) et Habib Diarra (21), une entrejeu solide chargé d’assurer l’équilibre et la récupération face aux Diables Rouges.
 
En attaque, Pape Thiaw fait confiance à Sadio Mané (10), Iliman Ndiaye (13) et Ismaïla Sarr (18), un trident offensif taillé pour faire la différence par sa vitesse et sa technique.
 
Sur le banc, plusieurs cadres et jeunes talents patientent, à l’image de Kalidou Koulibaly, Lamine Camara, Pape Matar Sarr ou encore Nicolas Jackson, autant d’options offensives et défensives en cas de besoin en cours de rencontre.


Mercredi 1 Juillet 2026
Dakaractu



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