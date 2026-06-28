L’Afrique cartonne au Mondial 2026 : 90 % de qualifiés, devant l’Europe et l’Amérique latine

Le football africain confirme sa montée en puissance sur la scène mondiale. Sur les 10 représentants africains engagés dans cette Coupe du monde 2026, 9 ont validé leur billet pour les seizièmes de finale, soit un taux de qualification de 90 %, le meilleur de tous les continents devant l’Amérique latine (83,33 %) et l’Europe (81,25 %).



Cette razzia continentale se décline en plusieurs scénarios de qualification. 5 sélections africaines ont terminé deuxièmes de leur groupe respectif, validant leur place de manière directe à l’issue de la phase de poules. Quatre autres se sont qualifiées via le repêchage des meilleures troisièmes places, un mécanisme introduit avec l’élargissement du Mondial à 48 équipes, qui a justement permis à un plus grand nombre de nations africaines de se hisser parmi les seize meilleures performances de phase de groupes.



En effet, ce résultat tranche avec les statistiques des autres continents. L’Asie, avec un seul qualifié sur huit représentants (12,5 %), affiche la pire performance, loin derrière l’Océanie (33,33 %) et l’Amérique du Nord (60 %). Pour l’Afrique, longtemps cantonnée à un rôle de figurante dès les phases à élimination directe, cette razzia en seizièmes de finale semble confirmer désormais une nouvelle position sur le terrain face à des adversaires plus huppés.