Coupe du monde : le Sénégal écrit l’histoire et devient la première équipe africaine à marquer cinq buts dans un match du Mondial.

Le Sénégal a marqué l’histoire de la Coupe du monde en devenant la première équipe africaine à inscrire cinq buts dans un match du Mondial.



Vainqueurs de l’Irak sur le score de 5-0, les Lions de la Teranga ont signé une performance historique pour le football sénégalais et africain. Cette large victoire confirme la force offensive du Sénégal et son ambition dans cette compétition.



Au-delà du résultat, ce succès restera comme un moment fort pour tout un continent. En atteignant la barre des cinq buts, le Sénégal entre dans les livres d’histoire et offre à l’Afrique un nouveau record en Coupe du monde pour une équipe africaine .