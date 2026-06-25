Un exploit XXL: l’Équateur et ses Belgicains renversent l’Allemagne, la Côte d’Ivoire prolonge l’aventure

Fin de phase de poules à suspense dans le groupe E du Mondial 2026. Condamné à l'exploit après un début de tournoi compliqué, l'Équateur s'est offert le scalp de l'Allemagne grâce à des buts de l'ancien Anderlechtois Nilson Angulo et de Gonzalo Plata (2-1). Dans l'autre rencontre, la Côte d'Ivoire a fait le boulot contre Curaçao (2-0) et s'assure la deuxième place de la poule. Les Équatoriens terminent troisièmes et ne sont pas encore assurés de leur place en seizièmes de finale, mais avec quatre points et une différence de but de 0, la qualification est quasiment acquise.