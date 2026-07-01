Sénégal-Belgique : Pape Thiaw répond sur le cas Amadou Onana

Interpellé par un journaliste sur le choix d’Amadou Onana de défendre les couleurs belges plutôt que celles du Sénégal, Pape Thiaw a préféré éviter toute polémique. Le sélectionneur national a rappelé son respect pour les choix personnels des joueurs, tout en saluant les qualités du milieu de terrain belge.


Sénégal-Belgique : Pape Thiaw répond sur le cas Amadou Onana
Une question sensible avant le choc contre la Belgique
 
À la veille de la rencontre entre le Sénégal et la Belgique, le cas Amadou Onana s’est invité en conférence de presse. Le milieu de terrain, qui possède des origines sénégalaises, a choisi de représenter la Belgique sur la scène internationale.
 
Un journaliste a ainsi demandé à Pape Thiaw si Amadou Onana aurait eu sa place dans la sélection sénégalaise s’il avait opté pour les Lions. Il lui a également demandé s’il comprenait la décision du joueur.
 
Pape Thiaw mise sur le respect du choix du joueur
 
Face à cette question, Pape Thiaw n’a pas voulu entrer dans un débat. Le sélectionneur national a préféré rappeler un principe simple : chaque joueur est libre de choisir la sélection qu’il souhaite représenter.
 
« Je pense que c’est le choix du joueur. On respecte les choix des personnes, ça, on ne va pas commenter là-dessus », a répondu le coach des Lions.
 
Par cette déclaration, Pape Thiaw évite toute polémique autour d’un sujet souvent sensible, notamment lorsqu’il s’agit de binationaux appelés à choisir entre deux sélections.
 
« Un excellent joueur », reconnaît le sélectionneur
 
Même s’il n’a pas voulu s’attarder sur le choix d’Amadou Onana, Pape Thiaw n’a pas manqué de reconnaître les qualités du joueur. Le sélectionneur sénégalais a salué le niveau du milieu belge, qu’il considère comme un élément de grande valeur.
 
« C’est un excellent joueur, qui montre de belles choses », a-t-il ajouté.
 
Une manière pour le coach sénégalais de reconnaître le talent d’Amadou Onana, sans pour autant alimenter le débat sur ce qu’aurait pu être son avenir avec les Lions.
 
Priorité aux joueurs de la sélection sénégalaise
 
Pape Thiaw a surtout voulu recentrer le débat sur son groupe. Pour lui, à quelques heures d’un match important face à la Belgique, l’essentiel reste les joueurs actuellement engagés avec le Sénégal.
 
« Maintenant, il est avec la Belgique. Moi, je préfère parler des joueurs qui sont avec la sélection sénégalaise », a tranché le sélectionneur.
 
Une réponse mesurée, qui traduit la volonté de Pape Thiaw de garder son groupe concentré sur l’objectif sportif, sans se laisser distraire par les questions liées aux choix de carrière internationale.
 
À l’approche du duel contre les Diables Rouges, le message du coach est clair : Amadou Onana est un grand joueur, mais il appartient désormais à l’adversaire. Le Sénégal, lui, reste tourné vers ses propres forces.
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Mercredi 1 Juillet 2026
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