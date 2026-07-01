16e de finale de la Coupe du monde : Harry Kane brise le rêve congolais (2-1)

Cruelle désillusion pour la République démocratique du Congo. Longtemps menés au tableau d’affichage, les Léopards ont fini par céder face à une Angleterre portée par un Harry Kane des grands soirs. Le capitaine des Three Lions, auteur d’un doublé, a offert à son équipe une qualification pour les huitièmes de finale du Mondial 2026, au terme d’un match disputé ce mercredi 1er juillet à Atlanta.



Surprise dès l’entame de la rencontre, l’Angleterre a longtemps été dominée par des Congolais héroïques, portés par leur gardien Lionel Mpasi, auteur de plusieurs parades décisives. Il aura fallu attendre la 75e minute pour voir Harry Kane égaliser, trouvé par un centre de Gordon, devançant Tuanzebe avant de tromper Mpasi. Le capitaine anglais a ensuite scellé la qualification de son équipe en fin de rencontre, se défaisant de son marqueur avant de décocher une frappe sous la barre, hors de portée du portier congolais. Score final : 2-1 pour les Three Lions, au terme d’un scénario totalement renversé en leur faveur dans le dernier quart d’heure. Avec ce doublé, Harry Kane porte son total à 83 buts en 118 sélections, dont 12 en Coupe du monde, quatre sur cette seule édition.



Malgré l’élimination, les Léopards de la RDC peuvent toutefois se targuer d’avoir livré une prestation courageuse face à l’une des équipes favorites de la compétition, tenant tête aux Anglais pendant l’essentiel de la rencontre.



L’Angleterre affrontera désormais le Mexique en huitièmes de finale.