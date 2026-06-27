Coupe du Monde 2026 : qualifié en 16es, le Sénégal pourrait croiser la Belgique


Coupe du Monde 2026 : qualifié en 16es, le Sénégal pourrait croiser la Belgique
Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 après sa large victoire contre l’Irak, le Sénégal attend désormais de connaître son prochain adversaire. Parmi les scénarios possibles, les Lions de la Teranga pourraient hériter d’un gros morceau : la Belgique, issue de la poule G.
 
Après avoir terminé parmi les meilleurs troisièmes, le Sénégal a réussi à prolonger son aventure dans cette Coupe du Monde. Une qualification arrachée grâce à une réaction forte face à l’Irak, mais aussi grâce aux résultats favorables enregistrés dans les autres groupes.
 
Désormais, tous les regards sont tournés vers le tableau des 16es de finale. Selon les combinaisons possibles, les Lions pourraient affronter le premier de la poule G. Dans ce groupe, la Belgique, l’Égypte et l’Iran étaient engagés dans une lutte serrée pour les places qualificatives.
 
Un éventuel choc contre la Belgique représenterait un véritable test pour le Sénégal. Face à une sélection expérimentée et habituée aux grands rendez-vous, les Lions devront afficher le même état d’esprit que lors de leur démonstration contre l’Irak.
 
Rien n’est encore officiellement figé, mais une chose est sûre : le Sénégal est toujours en vie dans cette Coupe du Monde 2026. Les Lions ont désormais rendez-vous avec la phase à élimination directe, où chaque détail pourra faire la différence.
 
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Samedi 27 Juin 2026
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