Sénégal-Irak : Pape Gueye marque un bijou et porte le score à 3-0

Entré en seconde période, Pape Gueye n’a pas tardé à se montrer décisif. Le milieu sénégalais a inscrit le troisième but des Lions à la 58e minute d’une superbe frappe lointaine en pleine lucarne, permettant au Sénégal de prendre le large face à l’Irak.



Le Sénégal avait idéalement lancé son match dès la 4e minute, avec l’ouverture du score sur corner. Les Lions ont ensuite maintenu la pression sur une équipe irakienne qui a tenté de résister, malgré plusieurs situations dangereuses.



À la 11e minute, l’arbitre a eu recours à la VAR après une faute sur Sadio Mané. Finalement, le défenseur irakien Rabine, numéro 2, a été sanctionné. Le coup franc tiré par Sadio Mané a ensuite été intercepté par le gardien irakien.



À la pause, le Sénégal menait 1-0, après une première période globalement maîtrisée, même si le match restait plus ou moins équilibré. Les Irakiens ont essayé de revenir, mais sans parvenir à inquiéter réellement les Lions.



Au retour des vestiaires, les Sénégalais ont poussé pour inscrire un deuxième but. Malgré plusieurs déchets dans la finition, Ismaïla Sarr a fini par faire le break à la 55e minute, après une passe de Lamine Camara.



Quelques minutes plus tard, le sélectionneur sénégalais a procédé à des changements avec les entrées de Pape Gueye, Jackson et Pathé Ciss, à la place de Habib Diarra, Lamine Camara et Ibrahima Mbaye.



Et l’impact a été immédiat. À la 58e minute, Pape Gueye a déclenché une frappe lointaine puissante et précise, qui est venue se loger dans la lucarne du gardien irakien. Un véritable bijou qui a permis au Sénégal de mener 3-0.



Avec ce troisième but, les Lions de la Teranga ont pris une option sérieuse dans cette rencontre, confirmant leur supériorité après une entame solide et une seconde période beaucoup plus efficace.