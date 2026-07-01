Belgique – Sénégal : les Lions craquent en fin de match, la Belgique arrache la prolongation (2-2)

Le Sénégal gérait son avance après le deuxième but



Après une première période maîtrisée et une ouverture du score signée Habib Diarra à la 24e minute, le Sénégal avait parfaitement repris la rencontre. Dès la 51e minute, Ismaïla Sarr avait doublé la mise d’un superbe enchaînement : amorti de poitrine puis frappe directe au fond des filets.



À 2-0, les Lions semblaient avoir pris une option importante. Après la pause hydratation intervenue à la 69e minute, le Sénégal a tenté de conserver le ballon et de gérer son avantage avec plus de maîtrise. Les Lions affichaient une bonne gestion de la balle, pendant que les Belges montraient des signes de frustration, avec notamment des disputes entre joueurs.



Des changements pour maintenir l’équilibre



À la 73e minute, le sélectionneur sénégalais a procédé à des changements. Iliman Ndiaye a cédé sa place à Ibrahima Mbaye, tandis que Pape Matar Sarr est entré à la place de Habib Diarra, buteur en première période.



Malgré cette volonté de garder le contrôle, la Belgique a commencé à pousser davantage. Une belle frappe du numéro 14 belge est passée à côté, signe que les Diables rouges tentaient de revenir dans la partie.



Les Belges durcissent le jeu, les Lions résistent



Dans cette fin de seconde période, les Belges ont multiplié les fautes, notamment sur Sadio Mané, très sollicité et souvent ciblé par les défenseurs adverses. Ismaïla Sarr a également obtenu une faute à l’entrée de la surface.



Le coup franc tiré par Jacobs n’a finalement rien donné, la défense belge parvenant à relancer le ballon. À ce moment-là, le Sénégal semblait encore en mesure de contenir les assauts adverses.



Lukaku relance la Belgique, Tielemans arrache l’égalisation



Mais la fin de match a complètement basculé. À la 85e minute, Lukaku a réduit le score pour la Belgique, ramenant les Diables rouges à 2-1. Ce but a redonné de l’espoir aux Belges et mis une énorme pression sur la défense sénégalaise.



Trois minutes plus tard, à la 88e minute, la Belgique a égalisé grâce à Tielemans. Sur une tête, le milieu belge a profité d’une mauvaise sortie de Mory Diaw pour remettre les deux équipes à égalité : 2-2.



Sept minutes de temps additionnel avant la prolongation



Après cette égalisation tardive, sept minutes de temps additionnel ont été annoncées. Le Sénégal, qui avait pourtant mené 2-0, a dû terminer la seconde période sous pression face à une Belgique revenue de très loin.



Au coup de sifflet marquant la fin du temps réglementaire, le score était toujours de 2-2. Les Lions et les Diables rouges vont donc disputer la prolongation, dans un match devenu totalement indécis.