Mondial-2026: Sénégal, Angleterre, Portugal, Ghana, Egypte, Paraguay qualifiés pour les 16es

Le Sénégal a rejoint l'Angleterre, le Portugal, le Ghana l'Egypte et le Paraguay parmi les grands bénéficiaires des résultats des six matches de la phase de groupes joués vendredi et qui leur ont assuré une qualification pour les 16es de finale du Mondial.



Les Sénégalais sont en effet certains de faire partie des huit meilleurs troisièmes, après le nul concédé par l'Iran contre l'Egypte (1-1) et le succès de la Belgique face à la Nouvelle-Zélande (5-1) dans le groupe G.



Mais c'est aussi grâce à leur large victoire sur l'Irak (5-0). Car elle leur a permis de finir avec 3 points et surtout une différence de buts de +2 décisive, puisque supérieure à celle des troisièmes des groupes A (Corée du Sud, 3 pts, -1), C (Ecosse, 3 pts, -3), G (Iran, 3 pts, 0) et H (Uruguay, 2 pts, -1).



Plus tôt, une première fournée de cinq qualifiés était sortie.



L'Angleterre, le Portugal, le Ghana et l'Egypte, avant même d'avoir joué leur troisième match de groupe, ainsi que le Paraguay qui avait déjà joué ses trois rencontres, ont profité des éliminations de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite.



La défaite de la Céleste face à l'Espagne (1-0) à Guadalajara, combinée au match nul du Cap-Vert contre l'Arabie saoudite (0-0) à Houston, a permis par rebond cette distribution de sésames, les Espagnols et les Capverdiens, pour une première historique, obtenant du même coup le leur.



Selon le règlement de cette première édition à 48 équipes, les huit meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les 16es de finale. Or, ces cinq équipes sont sûres, au pire, d'en faire partie.



Conséquences: 28 équipes sur 32 sont d'ores et déjà qualifiées pour les 16es de finale. Les quatre derniers sésames seront distribués à l'issue des six derniers matches (trois groupes J, K et L) qui se joueront samedi.

