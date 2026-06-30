Coupe du monde 2026 : Le Maroc élimine les Pays-Bas et file en 8es de finale

Les Lions de l’Atlas ont signé un nouvel exploit dans cette Coupe du monde 2026. Opposé aux Pays-Bas en seizièmes de finale, le Maroc s’est imposé aux tirs au but (1-1 après prolongation, 2-3 aux tirs au but), décrochant ainsi son billet pour les 8es de finale. Pourtant dominés dans le jeu pendant une bonne partie de la rencontre, ce sont les Néerlandais qui ont ouvert le score grâce à Cody Gakpo à la 73e minute, profitant d’une déviation contestée de Noussair Mazraoui. Mais alors que la qualification semblait promise aux Oranje, le Maroc a frappé dans le temps additionnel : sur un centre de Chemsdine Talbi, Issa Diop a égalisé de la tête à la 90e+1, renvoyant les deux équipes en prolongation.







Dans cette période supplémentaire, les Marocains ont continué à dominer les débats, sans toutefois parvenir à trouver la faille face à un grand Bart Verbruggen, auteur notamment d’un arrêt décisif devant Soufiane Rahimi. La séance de tirs au but a finalement souri aux Lions de l’Atlas, Ismaël Saibari signant le tir au but victorieux qui envoie le Maroc en 8e de finale.







Au tour suivant, les Marocains affronteront le Canada, vainqueur de l’Afrique du Sud.







Au micro après la rencontre, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a salué la maturité de son groupe : « Ce n’était pas facile face à ce bloc bas. Il fallait être patient, jouer avec la tête pour chercher cette qualification. On grandit, on continue à grandir, et il faut continuer de grandir dans cette compétition », a-t-il confié, tout en appelant à la vigilance pour la suite du tournoi.

