Coupe du Monde 2026 : Sénégal-Angleterre ou Sénégal-Belgique, les scénarios possibles pour les Lions en 16es

Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 après sa large victoire face à l’Irak, le Sénégal attend désormais de connaître son prochain adversaire. Troisièmes du groupe I, les Lions de la Teranga sont concernés par les combinaisons des meilleurs troisièmes. Deux scénarios se dégagent pour le moment : un choc contre l’Angleterre, considéré comme l’option la plus probable, ou une affiche face à la Belgique.



Le Sénégal a fait le travail contre l’Irak



Dos au mur avant son dernier match de groupe, le Sénégal a parfaitement répondu sur le terrain. Les Lions ont largement dominé l’Irak, une victoire qui leur permet de terminer parmi les meilleurs troisièmes et de poursuivre l’aventure dans ce Mondial.



Après deux premières sorties compliquées, cette réaction était indispensable. En s’imposant avec autorité, le Sénégal a non seulement soigné sa différence de buts, mais aussi replacé son destin dans les calculs des équipes repêchées pour les 16es de finale.



Scénario le plus probable : un choc contre l’Angleterre à Atlanta



Dans les projections actuelles du tableau, le Sénégal, troisième du groupe I, pourrait être provisoirement associé au vainqueur du groupe L. Ce scénario ouvrirait la voie à une affiche très attendue contre l’Angleterre.



Si cette combinaison se confirme, les Lions défieraient les Anglais le 1er juillet à Atlanta. Une rencontre de très haut niveau face à une sélection anglaise ambitieuse, habituée aux grands rendez-vous et disposant d’un effectif particulièrement riche.



Pour le Sénégal, ce serait un immense défi, mais aussi une belle occasion de frapper un grand coup dans cette Coupe du Monde. Les Lions savent qu’en phase à élimination directe, tout peut basculer sur un détail, une erreur ou un exploit individuel.



Autre possibilité : la Belgique en 16es



L’autre scénario possible mène vers la Belgique. Les Diables Rouges, premiers de la poule G, doivent eux aussi affronter un meilleur troisième lors du prochain tour.



Selon les combinaisons finales des huit équipes repêchées, le Sénégal fait partie des adversaires théoriques possibles de la Belgique, au même titre que d’autres nations comme la Corée du Sud ou l’Algérie.



Un Sénégal-Belgique serait également une affiche de prestige. Face à une équipe belge expérimentée, les Lions devraient montrer beaucoup de solidité défensive, de maîtrise dans l’entrejeu et d’efficacité offensive pour espérer poursuivre leur parcours.



Les Lions dans l’attente du verdict final



Pour l’instant, rien n’est encore définitivement figé. Le Sénégal est bien qualifié, mais son adversaire dépendra des dernières combinaisons du tableau des 16es de finale et du classement final des meilleurs troisièmes.



Angleterre ou Belgique, le Sénégal sait déjà qu’il devra élever son niveau. Après avoir relancé son Mondial de manière spectaculaire contre l’Irak, l’équipe nationale entre désormais dans une autre compétition : celle des matchs couperets, où chaque détail compte et où le moindre relâchement peut coûter cher.



Les Lions sont toujours en vie. Et peu importe l’adversaire, ils auront une nouvelle occasion de faire vibrer tout un peuple.