Coupe du Monde 2026 : Sénégal-Angleterre ou Sénégal-Belgique, les scénarios possibles pour les Lions en 16es


Coupe du Monde 2026 : Sénégal-Angleterre ou Sénégal-Belgique, les scénarios possibles pour les Lions en 16es
Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 après sa large victoire face à l’Irak, le Sénégal attend désormais de connaître son prochain adversaire. Troisièmes du groupe I, les Lions de la Teranga sont concernés par les combinaisons des meilleurs troisièmes. Deux scénarios se dégagent pour le moment : un choc contre l’Angleterre, considéré comme l’option la plus probable, ou une affiche face à la Belgique.
 
Le Sénégal a fait le travail contre l’Irak
 
Dos au mur avant son dernier match de groupe, le Sénégal a parfaitement répondu sur le terrain. Les Lions ont largement dominé l’Irak, une victoire qui leur permet de terminer parmi les meilleurs troisièmes et de poursuivre l’aventure dans ce Mondial.
 
Après deux premières sorties compliquées, cette réaction était indispensable. En s’imposant avec autorité, le Sénégal a non seulement soigné sa différence de buts, mais aussi replacé son destin dans les calculs des équipes repêchées pour les 16es de finale.
 
Scénario le plus probable : un choc contre l’Angleterre à Atlanta
 
Dans les projections actuelles du tableau, le Sénégal, troisième du groupe I, pourrait être provisoirement associé au vainqueur du groupe L. Ce scénario ouvrirait la voie à une affiche très attendue contre l’Angleterre.
 
Si cette combinaison se confirme, les Lions défieraient les Anglais le 1er juillet à Atlanta. Une rencontre de très haut niveau face à une sélection anglaise ambitieuse, habituée aux grands rendez-vous et disposant d’un effectif particulièrement riche.
 
Pour le Sénégal, ce serait un immense défi, mais aussi une belle occasion de frapper un grand coup dans cette Coupe du Monde. Les Lions savent qu’en phase à élimination directe, tout peut basculer sur un détail, une erreur ou un exploit individuel.
 
Autre possibilité : la Belgique en 16es
 
L’autre scénario possible mène vers la Belgique. Les Diables Rouges, premiers de la poule G, doivent eux aussi affronter un meilleur troisième lors du prochain tour.
 
Selon les combinaisons finales des huit équipes repêchées, le Sénégal fait partie des adversaires théoriques possibles de la Belgique, au même titre que d’autres nations comme la Corée du Sud ou l’Algérie.
 
Un Sénégal-Belgique serait également une affiche de prestige. Face à une équipe belge expérimentée, les Lions devraient montrer beaucoup de solidité défensive, de maîtrise dans l’entrejeu et d’efficacité offensive pour espérer poursuivre leur parcours.
 
Les Lions dans l’attente du verdict final
 
Pour l’instant, rien n’est encore définitivement figé. Le Sénégal est bien qualifié, mais son adversaire dépendra des dernières combinaisons du tableau des 16es de finale et du classement final des meilleurs troisièmes.
 
Angleterre ou Belgique, le Sénégal sait déjà qu’il devra élever son niveau. Après avoir relancé son Mondial de manière spectaculaire contre l’Irak, l’équipe nationale entre désormais dans une autre compétition : celle des matchs couperets, où chaque détail compte et où le moindre relâchement peut coûter cher.
 
Les Lions sont toujours en vie. Et peu importe l’adversaire, ils auront une nouvelle occasion de faire vibrer tout un peuple.
Autres articles
Samedi 27 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Immersion avec le Service d’hygiène de Dakar : le capitaine Idrissa Ndiaye au suivi des boulangeries temporairement fermées

Immersion avec le Service d’hygiène de Dakar : le capitaine Idrissa Ndiaye au suivi des boulangeries temporairement fermées - 27/06/2026

Coupe du Monde 2026 : le Sénégal arrache sa qualification pour les 16es de finale

Coupe du Monde 2026 : le Sénégal arrache sa qualification pour les 16es de finale - 27/06/2026

Mondial-2026: Sénégal, Angleterre, Portugal, Ghana, Egypte, Paraguay qualifiés pour les 16es

Mondial-2026: Sénégal, Angleterre, Portugal, Ghana, Egypte, Paraguay qualifiés pour les 16es - 27/06/2026

Sénégal-Irak : les Lions déroulent et écrasent l’Irak sur un score sans appel 5-0

Sénégal-Irak : les Lions déroulent et écrasent l’Irak sur un score sans appel 5-0 - 26/06/2026

Le Burkina Faso annonce «rompre ses relations diplomatiques» avec la France

Le Burkina Faso annonce «rompre ses relations diplomatiques» avec la France - 26/06/2026

Drame à Linguère : un père de famille retrouvé mort pendu à un arbre

Drame à Linguère : un père de famille retrouvé mort pendu à un arbre - 26/06/2026

Rosso : La pénurie d'eau tourne au drame, un jeune de 21 ans emporté par le fleuve Sénégal

Rosso : La pénurie d'eau tourne au drame, un jeune de 21 ans emporté par le fleuve Sénégal - 26/06/2026

Les Lions dos au mur : Le Sénégal joue sa survie au Mondial face à l'Irak

Les Lions dos au mur : Le Sénégal joue sa survie au Mondial face à l'Irak - 26/06/2026

Sénégal Vs Irak/ Pape Thiaw: « Les meilleurs choix seront fait pour arracher la qualification »

Sénégal Vs Irak/ Pape Thiaw: « Les meilleurs choix seront fait pour arracher la qualification » - 25/06/2026

Révision constitutionnelle / Moussa Sarr réclame le dialogue, pas la précipitation: « Une concertation avec l’opposition et la société civile, d’abord »

Révision constitutionnelle / Moussa Sarr réclame le dialogue, pas la précipitation: « Une concertation avec l’opposition et la société civile, d’abord » - 25/06/2026

Affaire ASER-AEE POWER EPC : Thierno Alassane Sall dénonce l’inaction de la justice sénégalaise dans le dossier

Affaire ASER-AEE POWER EPC : Thierno Alassane Sall dénonce l’inaction de la justice sénégalaise dans le dossier - 25/06/2026

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Accords internationaux, coopération judiciaire et gouvernance mondiale

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Accords internationaux, coopération judiciaire et gouvernance mondiale - 25/06/2026

Motion de censure et dissolution de l’Assemblée : deux amendements qui font trembler l’équilibre des pouvoirs

Motion de censure et dissolution de l’Assemblée : deux amendements qui font trembler l’équilibre des pouvoirs - 25/06/2026

Révision constitutionnelle / bras de fer en commission : Pastef impose ses amendements, le gouvernement essuie un revers en commission… Abdou Mbow alerte sur une dérive institutionnelle

Révision constitutionnelle / bras de fer en commission : Pastef impose ses amendements, le gouvernement essuie un revers en commission… Abdou Mbow alerte sur une dérive institutionnelle - 25/06/2026

Parcelles Assainies : une dispute entre frères vire au drame, le parquet réclame la prison à vie contre Thierno Amadou Tidiane Lam

Parcelles Assainies : une dispute entre frères vire au drame, le parquet réclame la prison à vie contre Thierno Amadou Tidiane Lam - 25/06/2026

Exploitation du téléphone de Djibril Dramé : le 101ème suspect, El Hadj Fallou Diagne, arrêté… Il admet que Djibril Dramé était son « Oubi » et qu’il était le « Yoss »… D’autres célébrités citées

Exploitation du téléphone de Djibril Dramé : le 101ème suspect, El Hadj Fallou Diagne, arrêté… Il admet que Djibril Dramé était son « Oubi » et qu’il était le « Yoss »… D’autres célébrités citées - 25/06/2026

Vidéo virale et menaces explosives : Amadou Barry tombe après une vidéo menaçant le Président et des magistrats

Vidéo virale et menaces explosives : Amadou Barry tombe après une vidéo menaçant le Président et des magistrats - 25/06/2026

Louis Lamotte décrypte des deux défaites du Sénégal : « On a manqué de préparation…et trop jubilé sur la coupe d’Afrique »

Louis Lamotte décrypte des deux défaites du Sénégal : « On a manqué de préparation…et trop jubilé sur la coupe d’Afrique » - 25/06/2026

De roi des arènes à chevalier de la nation : Tyson honoré par l’Ordre du Lion

De roi des arènes à chevalier de la nation : Tyson honoré par l’Ordre du Lion - 24/06/2026

Dossier ASER AEE Power EPC: La société espagnole porte plainte contre le député Thierno Alassane Sall

Dossier ASER AEE Power EPC: La société espagnole porte plainte contre le député Thierno Alassane Sall - 24/06/2026

Touba : sous l’emprise de la drogue, le « Guinzman » poignarde sa tante

Touba : sous l’emprise de la drogue, le « Guinzman » poignarde sa tante - 24/06/2026

Mondial : La mère de Didier Deschamps est morte, le sélectionneur des Bleus rentre en France et sera absent contre la Norvège (FFF)

Mondial : La mère de Didier Deschamps est morte, le sélectionneur des Bleus rentre en France et sera absent contre la Norvège (FFF) - 23/06/2026

GRAND REPORTAGE- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba en chiffres et en lettres de sa genèse à ses 21 ans…

GRAND REPORTAGE- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba en chiffres et en lettres de sa genèse à ses 21 ans… - 23/06/2026

Incendie à l’immeuble Tamaro: « Une gaine technique ravagée par le feu, les occupants sains et saufs » (Sapeurs)

Incendie à l’immeuble Tamaro: « Une gaine technique ravagée par le feu, les occupants sains et saufs » (Sapeurs) - 23/06/2026

Incendie à l’immeuble Tamaro : Le siège du CNRA touché, du 5e au 11e étage en flammes

Incendie à l’immeuble Tamaro : Le siège du CNRA touché, du 5e au 11e étage en flammes - 23/06/2026

Révision constitutionnelle: Le Forum Civil alerte sur le risque d’une crise institutionnelle majeure

Révision constitutionnelle: Le Forum Civil alerte sur le risque d’une crise institutionnelle majeure - 23/06/2026

Dette publique : le MEFP dément les propos du Ministre de l’Industrie et du Commerce

Dette publique : le MEFP dément les propos du Ministre de l’Industrie et du Commerce - 23/06/2026

Sénégal-Norvège (3-2) : Haaland crucifie le Sénégal…les Lions piégés par leurs erreurs défensives malgré le sursaut d’Ismaïla Sarr

Sénégal-Norvège (3-2) : Haaland crucifie le Sénégal…les Lions piégés par leurs erreurs défensives malgré le sursaut d’Ismaïla Sarr - 23/06/2026

Fin de mission technique du FMI à Dakar : Le Sénégal réitère son intérêt pour un nouveau programme

Fin de mission technique du FMI à Dakar : Le Sénégal réitère son intérêt pour un nouveau programme - 22/06/2026

Dette publique : Le Sénégal ouvre la porte à une restructuration, selon Serigne Gueye Diop

Dette publique : Le Sénégal ouvre la porte à une restructuration, selon Serigne Gueye Diop - 22/06/2026

RSS Syndication