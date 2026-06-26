Sénégal–Irak : Pape Thiaw dévoile son onze de départ avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Ibrahim Mbaye en attaque

Le Sénégal connaît son onze de départ pour affronter l’Irak, ce soir à 19h00, au Toronto Stadium, dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026. Pour cette rencontre, le sélectionneur a opté pour une équipe équilibrée, avec un mélange d’expérience et de jeunesse.



Dans les buts, Mory Diaw est titularisé. En défense, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta et Ismail Jakobs auront la mission de sécuriser l’arrière-garde sénégalaise. Le brassard de capitaine revient à Idrissa Gana Gueye, placé au milieu de terrain aux côtés de Habib Diarra et Lamine Camara.



En attaque, le Sénégal mise sur un trio offensif composé de Sadio Mané, Ibrahim Mbaye et Ismaïla Sarr. Une ligne offensive qui devrait permettre aux Lions de mettre rapidement la pression sur la défense irakienne.



Sur le banc, plusieurs cadres et jeunes talents sont disponibles, notamment Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng ou encore Nicolas Jackson. Le Sénégal aura donc des options importantes pour faire évoluer son jeu en cours de match.



Le onze de départ du Sénégal



Gardien :

Mory Diaw



Défenseurs :

Abdoulaye Seck

Moussa Niakhaté

Krépin Diatta

Ismail Jakobs



Milieux :

Idrissa Gana Gueye, capitaine

Habib Diarra

Lamine Camara



Attaquants :

Sadio Mané

Ibrahim Mbaye

Ismaïla Sarr



Les remplaçants



Yehvann Diouf

Kalidou Koulibaly

El Hadji Malick Diouf

Antoine Mendy

Mamadou Sarr

Pape Matar Sarr

Pathé Ciss

Papa Gueye

Bara Sapoko Ndiaye

Iliman Ndiaye

Chérif Ndiaye

Assane Diao

Bamba Dieng

Nicolas Jackson