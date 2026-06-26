Sénégal–Irak : Pape Thiaw dévoile son onze de départ avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Ibrahim Mbaye en attaque

Le Sénégal connaît son onze de départ pour affronter l’Irak, ce soir à 19h00, au Toronto Stadium, dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026. Pour cette rencontre, le sélectionneur a opté pour une équipe équilibrée, avec un mélange d’expérience et de jeunesse.
Dans les buts, Mory Diaw est titularisé. En défense, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta et Ismail Jakobs auront la mission de sécuriser l’arrière-garde sénégalaise. Le brassard de capitaine revient à Idrissa Gana Gueye, placé au milieu de terrain aux côtés de Habib Diarra et Lamine Camara.
En attaque, le Sénégal mise sur un trio offensif composé de Sadio Mané, Ibrahim Mbaye et Ismaïla Sarr. Une ligne offensive qui devrait permettre aux Lions de mettre rapidement la pression sur la défense irakienne.
Sur le banc, plusieurs cadres et jeunes talents sont disponibles, notamment Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng ou encore Nicolas Jackson. Le Sénégal aura donc des options importantes pour faire évoluer son jeu en cours de match.
Le onze de départ du Sénégal
Gardien :
Mory Diaw
Défenseurs :
Abdoulaye Seck
Moussa Niakhaté
Krépin Diatta
Ismail Jakobs
Milieux :
Idrissa Gana Gueye, capitaine
Habib Diarra
Lamine Camara
Attaquants :
Sadio Mané
Ibrahim Mbaye
Ismaïla Sarr
Les remplaçants
Yehvann Diouf
Kalidou Koulibaly
El Hadji Malick Diouf
Antoine Mendy
Mamadou Sarr
Pape Matar Sarr
Pathé Ciss
Papa Gueye
Bara Sapoko Ndiaye
Iliman Ndiaye
Chérif Ndiaye
Assane Diao
Bamba Dieng
Nicolas Jackson
Dans les buts, Mory Diaw est titularisé. En défense, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta et Ismail Jakobs auront la mission de sécuriser l’arrière-garde sénégalaise. Le brassard de capitaine revient à Idrissa Gana Gueye, placé au milieu de terrain aux côtés de Habib Diarra et Lamine Camara.
En attaque, le Sénégal mise sur un trio offensif composé de Sadio Mané, Ibrahim Mbaye et Ismaïla Sarr. Une ligne offensive qui devrait permettre aux Lions de mettre rapidement la pression sur la défense irakienne.
Sur le banc, plusieurs cadres et jeunes talents sont disponibles, notamment Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng ou encore Nicolas Jackson. Le Sénégal aura donc des options importantes pour faire évoluer son jeu en cours de match.
Le onze de départ du Sénégal
Gardien :
Mory Diaw
Défenseurs :
Abdoulaye Seck
Moussa Niakhaté
Krépin Diatta
Ismail Jakobs
Milieux :
Idrissa Gana Gueye, capitaine
Habib Diarra
Lamine Camara
Attaquants :
Sadio Mané
Ibrahim Mbaye
Ismaïla Sarr
Les remplaçants
Yehvann Diouf
Kalidou Koulibaly
El Hadji Malick Diouf
Antoine Mendy
Mamadou Sarr
Pape Matar Sarr
Pathé Ciss
Papa Gueye
Bara Sapoko Ndiaye
Iliman Ndiaye
Chérif Ndiaye
Assane Diao
Bamba Dieng
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