Coupe du monde 2026: revivez la qualification historique de la Côte d'Ivoire contre Curaçao

Alors que l'Allemagne s'est déjà assurée la première place du groupe E lors de la deuxième journée, la Côte d'Ivoire vise une qualification historique. Pour cela, les Éléphants n'ont besoin que d'un nul contre Curaçao ce jeudi 25 juin à Philadelphie. Coup d'envoi à 20h (TU). Suivez notre direct commenté sur RFI.



Les Éléphants se qualifient pour la première fois de leur histoire au second tour d'une Coupe du monde grâce à un doublé de Nicolas Pépé contre Curaçao (2-0), valeureux mais qui n'a pas réussi à revenir au score. En parallèle, l'Équateur a créé la surprise en renversant l'Allemagne et verra également les 16es de finale grâce à ses 4 points.