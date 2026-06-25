Coupe du monde 2026: revivez la qualification historique de la Côte d'Ivoire contre Curaçao

Alors que l'Allemagne s'est déjà assurée la première place du groupe E lors de la deuxième journée, la Côte d'Ivoire vise une qualification historique. Pour cela, les Éléphants n'ont besoin que d'un nul contre Curaçao ce jeudi 25 juin à Philadelphie. Coup d'envoi à 20h (TU). Suivez notre direct commenté sur RFI.
Les Éléphants se qualifient pour la première fois de leur histoire au second tour d'une Coupe du monde grâce à un doublé de Nicolas Pépé contre Curaçao (2-0), valeureux mais qui n'a pas réussi à revenir au score. En parallèle, l'Équateur a créé la surprise en renversant l'Allemagne et verra également les 16es de finale grâce à ses 4 points.
Les Éléphants se qualifient pour la première fois de leur histoire au second tour d'une Coupe du monde grâce à un doublé de Nicolas Pépé contre Curaçao (2-0), valeureux mais qui n'a pas réussi à revenir au score. En parallèle, l'Équateur a créé la surprise en renversant l'Allemagne et verra également les 16es de finale grâce à ses 4 points.
Autres articles
-
La Suède s’entraîne dans un stade avec... une tribune effondrée
-
Un exploit XXL: l’Équateur et ses Belgicains renversent l’Allemagne, la Côte d’Ivoire prolonge l’aventure
-
Coupe du monde 2026 : À la veille d’Irak-Sénégal, Pape Thiaw promet une équipe « affamée » de victoire
-
Mondial FIBA 2027 : Tacko Fall arrive, Brancou Badio attendu, Boissy toujours surveillé…Desagana Diop sonne la mobilisation générale et prévient les Lions, « on n’a plus droit à l’erreur »
-
Coupe du monde 2026: l’Afrique du Sud arrache une qualification historique et jouera face au Canada en 16es