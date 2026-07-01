El Hadji Diouf avant Sénégal-Belgique : « On n’a rien à envier à cette équipe belge, on se doit de se qualifier »

À quelques instants du choc entre le Sénégal et la Belgique, l’ancien international sénégalais El Hadji Diouf, présent à Seattle, a livré son sentiment au micro de beIN Sports, revenant sur la large victoire des Lions face à l’Irak (5-0) vendredi dernier, avant d’évoquer les ambitions de l’équipe championne d’Afrique en huitièmes de finale de la Coupe du monde.



Pour l’ancien Ballon d’or africain, la qualification des Lions à l’issue de la phase de groupes n’avait rien d’une formalité. « La qualification n’était pas du tout donnée d’avance. On savait que ce serait difficile, mais on est là aujourd’hui, une équipe à trois points, et pour en arriver là, on a tout donné », a-t-il confié, avant de saluer une nouvelle étape de la compétition : « Aujourd’hui, on entame une autre compétition, et je crois qu’on a hâte que ça commence, qu’on puisse donner du plaisir à notre population, à notre continent et aux amoureux du football. »







El Hadji Diouf s’est également réjoui des performances d’ensemble des représentants africains dans ce Mondial, citant la RD Congo, poussée jusqu’au bout par l’Angleterre en huitièmes, ou encore le Maroc, auteur de l’élimination des Pays-Bas. Il a relevé aussi les difficultés rencontrées par l’Allemagne et le Brésil, symbole selon lui d’un rapport de force en pleine évolution : « C’est possible, dans cette Coupe du monde, de voir des nations venir bousculer les équipes européennes. » L’ancien attaquant a tenu à féliciter « toutes les équipes africaines qualifiées, qui ont tout donné, ce qui n’était pas facile dès le départ. Personne n’y croyait, et aujourd’hui, franchement, on est fiers d’elles. »







Concernant le Sénégal, désormais dans le dernier carré des 16 équipes en lice, El Hadji Diouf n’a pas caché sa confiance : « Je crois qu’on est une institution du football, on n’a rien à envier à cette équipe belge, et on va essayer de tout donner pour se qualifier. Parce qu’on est les champions d’Afrique, on doit montrer à tout le monde qu’on est prêts, et on se doit de se qualifier. » Il a par ailleurs salué l’ambiance qui régnait à Seattle avant la rencontre, avec un stade annoncé à guichets fermés.







Interrogé sur les clés du match, l’ancien capitaine des Lions a mis en avant le soutien populaire et l’engagement physique attendu face aux Diables Rouges : « Il va y avoir un élément physique important dans ce match. On a toujours besoin de nos supporters. Même des personnes qui ne sont pas sénégalaises nous soutiennent, pour le beau jeu qu’on a toujours proposé et la détermination qu’on met dans chaque match. Maintenant, on va essayer de tout donner, de jouer notre football sans complexe, et d’essayer de passer. »

