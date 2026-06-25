Une préparation lancée avec un groupe presque au complet



Le Sénégal entre dans une phase décisive de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde FIBA 2027. Selon les propos rapportés par wiwsport, Ngagne Desagana Diop a indiqué que la préparation a démarré de manière progressive, avec une première phase individuelle avant le regroupement officiel.



Le sélectionneur explique que sept joueurs étaient déjà présents la semaine précédente et s’entraînaient individuellement avec le coach Pabi Mal. Le travail collectif, lui, a officiellement débuté lundi. Le groupe dispose ainsi d’environ quinze jours de regroupement avant le début de cette troisième fenêtre.



À ce stade de la préparation, un seul joueur manque encore à l’appel : Brancou Badio. Tous les autres éléments convoqués sont déjà présents dans la Tanière. Une situation qui permet au staff technique de travailler avec une base solide, même si le sélectionneur reste attentif à l’intégration prochaine de son meneur.



Trois matchs à domicile, un impératif de victoire



Le message de Desagana Diop est clair : le Sénégal n’a plus de marge d’erreur. Lors de la précédente fenêtre, les Lions avaient mal débuté en s’inclinant contre la Côte d’Ivoire. Même si l’équipe s’était ensuite reprise en remportant ses deux autres rencontres, cette défaite initiale reste dans les esprits.



Pour cette nouvelle fenêtre, le Sénégal devra affronter à domicile la Côte d’Ivoire, Madagascar et la République démocratique du Congo. Le sélectionneur insiste sur l’importance de faire le plein de victoires pour rester dans la course à la qualification.



Il estime que son équipe doit désormais aborder chaque match avec le maximum de concentration. Les erreurs commises lors de la première confrontation contre la Côte d’Ivoire ne doivent plus se reproduire. L’objectif est donc assumé : gagner les trois rencontres.



Une meilleure connaissance des adversaires



Ngagne Desagana Diop reconnaît que la première fenêtre avait aussi servi de découverte. Le Sénégal avait affronté des adversaires que le staff ne connaissait pas encore suffisamment. Cette fois, le contexte est différent.



Le sélectionneur explique que les Lions ont désormais des éléments d’analyse plus précis. Les matchs déjà disputés contre ces équipes, ainsi que les vidéos disponibles, permettent au staff de mieux préparer les prochaines confrontations. Desagana Diop estime que son groupe a désormais une meilleure idée de la manière d’aborder Madagascar, la République démocratique du Congo et surtout la Côte d’Ivoire, qui avait battu le Sénégal lors du premier match.



Il rappelle aussi que l’équipe actuelle n’est plus exactement celle de l’Afrobasket. Selon lui, seuls quatre ou cinq joueurs étaient déjà présents à cette période. Le groupe a changé, mais il progresse dans la compréhension du projet et dans la préparation des rendez-vous à venir.



Tacko Fall, un renfort très attendu



L’un des grands sujets de cette fenêtre concerne la présence de Tacko Fall. Longtemps attendu en sélection, le pivot sénégalais est enfin dans le groupe. Pour Desagana Diop, son absence lors de précédentes échéances n’était pas liée à un manque de volonté.



Le sélectionneur explique que Tacko Fall a toujours manifesté son envie de venir défendre les couleurs nationales. Mais plusieurs circonstances l’en avaient empêché. Avant la Coupe d’Afrique, il s’était blessé au genou deux semaines avant le début de la préparation. Le staff avait même tenté de l’accompagner dans son processus de récupération, notamment par l’intermédiaire d’un préparateur physique lié aux Chicago Bulls, mais sa venue n’avait finalement pas été possible.



À une autre occasion, son club en Chine n’avait pas voulu le libérer. Desagana Diop insiste donc sur le fait que Tacko Fall voulait répondre présent, mais que des obstacles indépendants de sa volonté l’en avaient empêché.



Aujourd’hui, le sélectionneur se réjouit de pouvoir compter sur lui. Il estime que le joueur travaille sérieusement et qu’il peut apporter beaucoup à l’équipe nationale.



Brancou Badio attendu après ses obligations en club



Brancou Badio reste le seul absent du groupe au moment où Desagana Diop fait le point. Le joueur est encore engagé avec son club et devait disputer un match important contre Barça Basket.



Le sélectionneur indique avoir échangé avec lui. Brancou Badio lui aurait annoncé son intention de rejoindre la sélection vendredi, samedi ou au plus tard en début de semaine suivante. Desagana Diop espère donc pouvoir l’avoir à disposition pour quelques séances avant les matchs officiels.



Cette arrivée est importante, car lors de la dernière fenêtre, Brancou Badio n’avait pas vraiment eu le temps de s’entraîner avec le groupe avant de jouer. Cette fois, même avec une arrivée tardive, le staff espère qu’il pourra bénéficier de quelques jours d’adaptation avant l’entrée en lice.



La Guinée comme test avant les matchs officiels



Dans le cadre de la préparation, le Sénégal doit disputer deux matchs amicaux contre la Guinée. Desagana Diop précise que c’est la Guinée qui a pris contact avec le Sénégal pour organiser ces rencontres.



Le sélectionneur voit ces matchs comme une bonne opportunité. Selon lui, la Guinée dispose d’une bonne équipe et d’une sélection de qualité. Ces deux tests doivent permettre aux Lions de monter en rythme avant leurs trois rencontres de qualification.



Pour le staff sénégalais, ces matchs amicaux auront donc une valeur importante dans la préparation tactique, physique et collective du groupe.



Un groupe conscient de l’enjeu



Desagana Diop affirme avoir échangé avec ses joueurs sur l’importance de cette fenêtre. Il compte notamment sur l’expérience de certains cadres comme Ibrahima Faye, Pape Moustapha et Babacar Ndiaye, revenu après une longue absence.



Le sélectionneur estime que les joueurs savent ce qui les attend. La défaite initiale contre la Côte d’Ivoire a servi d’avertissement. Depuis, le groupe a compris qu’il ne pouvait plus se permettre de faux pas.



Même les jeunes joueurs, selon lui, sont conscients de l’enjeu avant même qu’il n’ait besoin de leur rappeler la situation. Le mot d’ordre est simple : il faut gagner les trois matchs.



Un état d’esprit jugé très positif



Depuis sa prise de fonction, Ngagne Desagana Diop dit constater un bon état d’esprit au sein de l’équipe nationale. Les joueurs savent que la qualification à la Coupe du monde est l’objectif majeur.



Mais le sélectionneur voit plus loin. Il explique que si le Sénégal se qualifie pour le Mondial, l’équipe devra ensuite essayer d’être la formation africaine qui obtiendra le plus de victoires, afin de viser une qualification pour les Jeux olympiques.



Dans sa vision, enchaîner les compétitions internationales chaque été permettrait au Sénégal de mieux préparer les futures échéances, notamment la Coupe d’Afrique 2029. Desagana Diop rappelle que le Sénégal n’a plus remporté la Coupe d’Afrique depuis 1997. Pour lui, l’enchaînement des grandes compétitions peut aider à reconstruire une dynamique de haut niveau.



La chaleur, un facteur à gérer



Sur le plan physique, le sélectionneur assure que le groupe va bien. Mais il reconnaît que la chaleur représente une difficulté réelle dans la préparation.



Desagana Diop explique avec humour qu’après chaque exercice, l’envie d’aller boire de l’eau se fait sentir. Il souligne que les joueurs sont fatigués par la chaleur, surtout lorsqu’on est habitué à d’autres conditions climatiques, notamment aux États-Unis.



Le staff mise toutefois sur le temps d’adaptation. Le regroupement ayant commencé assez tôt, les joueurs disposent de plusieurs jours avant le premier match pour s’habituer aux conditions locales. Malgré la chaleur, le travail se poursuit normalement.



Marius Ndiaye préféré pour la ferveur populaire



Interrogé sur le choix entre Dakar Arena et le stadium Marius Ndiaye, Desagana Diop reconnaît que Dakar Arena offre l’avantage d’être climatisé. Mais il comprend le choix porté sur Marius Ndiaye.



Pour lui, cette salle offre une autre forme de chaleur : celle du public. Le stadium Marius Ndiaye est jugé plus accessible aux supporters, qui pourront venir encourager les Lions. Ce soutien populaire est considéré comme un atout important pour les trois matchs à domicile.



Le sélectionneur assume donc ce choix, malgré les conditions climatiques plus exigeantes.



Hébergement et conditions de vie : aucun problème signalé



Concernant les conditions d’hébergement, Desagana Diop se montre satisfait. Il affirme qu’il n’y a aucun problème depuis le début du regroupement.



Les joueurs sont logés à l’hôtel, mangent correctement et travaillent dans de bonnes conditions. Pour le sélectionneur, cet environnement permet au groupe de se concentrer pleinement sur la préparation.



Samba Fall, la belle surprise locale



Le technicien sénégalais s’est aussi exprimé sur Samba Fall, joueur local appelé pour cette préparation. Desagana Diop indique l’avoir observé et estime qu’il a montré de très bonnes choses.



Il rappelle que beaucoup demandaient la présence de joueurs locaux dans la sélection. Samba Fall a su se distinguer, ce qui justifie son appel. Le sélectionneur précise que c’est la première fois qu’il le voit jouer en direct, car lors d’un précédent regroupement en Chine, il n’était pas avec l’équipe.



Samba Fall semble donc avoir marqué des points. Desagana Diop affirme qu’il l’impressionne beaucoup.



Jean-Jacques Boissy encore ménagé



Le cas Jean-Jacques Boissy reste à surveiller. Le joueur revient d’une blessure au pied, une blessure que le sélectionneur qualifie de difficile à gérer. Desagana Diop dit bien connaître ce type de problème pour l’avoir lui-même connu lorsqu’il était joueur.



Pour l’instant, Boissy ne participe qu’aux séances sans contact. Il n’a pas encore repris normalement avec le groupe. Le sélectionneur indique qu’il devait voir le docteur Charles Kébé, avant une réunion du staff pour décider de l’évolution de sa situation.



Desagana Diop espère pouvoir compter sur lui, mais préfère rester prudent. La décision définitive dépendra de l’évolution médicale du joueur.

