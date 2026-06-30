Mondial 2026 : L'Allemagne éliminée par le Paraguay aux tirs au but (4-3)

L’Allemagne a vécu une soirée cauchemardesque, lundi à Boston, en s’inclinant face au Paraguay (1-1, 4-3 aux tirs au but) en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Une élimination qui constitue la première grande surprise de ce Mondial.



Donnée largement favorite face à un Paraguay venu du tour préliminaire en tant que meilleur troisième de sa poule, la Mannschaft de Julian Nagelsmann n’a jamais réussi à imposer son jeu face à un bloc paraguayen discipliné et conquérant dans les duels. Juste avant la pause, sur un corner repoussé par Neuer, Havertz s’est fait dérober le ballon en voulant repartir en contre-attaque, et le centre consécutif de Galarza a été repris de la tête par Enciso, esseulé au cœur de la défense allemande.



Les Allemands ont longtemps semblé dépassés, avant de retrouver des couleurs en seconde période. Sur un centre anodin de Wirtz, Havertz a coupé le ballon au point de penalty pour égaliser de la tête à la 54e minute. Galvanisée par cette égalisation, la Mannschaft a multiplié les occasions sans parvenir à trouver la faille, butant notamment sur une superbe parade du gardien Gill sur une tête d’Havertz à la 78e minute.



Les deux équipes se sont donc rendues aux prolongations, où la tension est montée d’un cran, en particulier côté allemand. Aucune des deux formations n’est parvenue à inscrire le but de la victoire malgré plusieurs situations chaudes, renvoyant logiquement le sort du match à la loterie des tirs au but. Et c’est là que le Paraguay, pourtant mis en difficulté par un Manuel Neuer décisif sur deux tentatives sud-américaines, a fini par avoir le dernier mot, le raté de Tah scellant la qualification de l’Albirroja (4 tirs au but à 3).



Le Paraguay rejoint ainsi les huitièmes de finale, où il affrontera le vainqueur du match entre la France et la Suède. L’Allemagne, elle, quitte la compétition par la petite porte, à peine douze ans après son sacre mondial de 2014.

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