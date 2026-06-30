Mondial-2026: la France bat la Suède 3-0 avec un doublé de Mbappé et passe en 8e


Mondial-2026: la France bat la Suède 3-0 avec un doublé de Mbappé et passe en 8e
L'équipe de France a surclassé la Suède 3-0 mardi au MetLife Stadium d'East Rutherford (New Jersey) en 16e de finale de la Coupe du Monde, grâce notamment à un doublé de son serial buteur Kylian Mbappé, et affrontera le Paraguay en 8e.

Mbappé, à présent auteur de 6 buts dans ce Mondial, a débloqué en fin de première période (45e) la situation pour l'équipe de France. Bradley Barcola (53e), après une passe lumineuse de Michael Olise, a doublé la mise, avant un doublé de Mbappé (74e), de nouveau servi par Olise.

Les Bleus, finalistes du dernier Mondial, feront face en 8e samedi à Philadelphie au Paraguay, tombeur de l'Allemagne.
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Mardi 30 Juin 2026
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