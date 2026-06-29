« Racines » Bande-annonce – Quatre villes, une quête

Dans ce documentaire, Nicolas, passionné par la culture chinoise, traverse quatre villes chinoises riches en sites patrimoniaux et en vestiges vivants d'une grande civilisation.
À Qufu, les paroles de Confucius résonnent encore aujourd'hui.
À Dujiangyan, l'eau suit une sagesse bimillénaire.
À Quanzhou, la mer raconte son histoire à travers le nanyin.
À Hangzhou, la soie traditionnelle côtoie les robots de nouvelle génération.
Une révélation : cette sagesse plurimillénaire ne prône ni la conquête, ni l'isolement, mais la bienveillance, l'harmonie, l'innovation et une humanité commune.
45 minutes de voyage au cœur de l'âme chinoise. Bientôt disponible.
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