« Racines » Bande-annonce – Quatre villes, une quête

Dans ce documentaire, Nicolas, passionné par la culture chinoise, traverse quatre villes chinoises riches en sites patrimoniaux et en vestiges vivants d'une grande civilisation.



À Qufu, les paroles de Confucius résonnent encore aujourd'hui.



À Dujiangyan, l'eau suit une sagesse bimillénaire.



À Quanzhou, la mer raconte son histoire à travers le nanyin.



À Hangzhou, la soie traditionnelle côtoie les robots de nouvelle génération.



Une révélation : cette sagesse plurimillénaire ne prône ni la conquête, ni l'isolement, mais la bienveillance, l'harmonie, l'innovation et une humanité commune.



45 minutes de voyage au cœur de l'âme chinoise. Bientôt disponible.

